Mariah Carey confirma que sale con su bailarín Bryan Tanaka

Parece que la cantante Mariah Carey (46) ya se ha recuperado por completo de su ruptura con el multimillonario James Packer, ya que poco después de acabar con su compromiso, Carey fue vista con el bailarín Bryan Tanaka muy cariñosos en la playa.

La artista ha decidido a publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede ver a la cantante con su nueva pareja bebiendo champán en un jacuzzi por el día de San Valentín.

La cantante declaró que no le gusta hablar sobre su vida privada “porque es lo que antes solía hacer y no me fue bien”. Sin embargo, parece que esta ruptura inspiró a la artista en su nuevo single I don’t. En el videoclip de su canción, Carey aparece quemando un vestido de novia, parecido al que iba a llevar en su boda con Packer.