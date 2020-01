Bailando por un Sueño tendrá a Ximena y a Sixto

Febrero trae más cambios en la pantalla chica. El programa estrella de la Red Uno, Bailando por un Sueño, tendrá más cambios en su cuarta temporada. Al otro lado de la vereda, la modelo boliviana Gisely Ayub deja la pantalla de ATB.

En la red naranja

Laura La Faye le dice adiós al reality show Bailando por un Sueño. En su lugar conducirá Ximena Zalzer, que acompañará a Carlos Rocabado desde el 7 de marzo, entre 21:00 y 22:30.



La exreina del Carnaval cruceño y modelo publicitaria estuvo realizando las fotos oficiales junto con Carlos y, antes de viajar a Cancún, firmó para el exitoso programa.

“Ayer (lunes) me enteré que Ximena será la coconductora. La conozco desde hace años, pero nunca habíamos conducido juntos. Es una mujer excelente, alucinante, divertida, fresca. Estoy completamente seguro de que haremos una buena pareja en la TV”, le contó Carlos Rocabado a Sociales&Escenas.



La noticia la dio a conocer primicialmente a EL DEBER el productor Hans Cáceres. El chileno también adelantó que el dominicano Sixto Nolasco retorna al plató como jurado al lado de ‘Chichi’ Kim, Carmen Salinas y Verónica Larrieu. Habrá una quinta figura, pero recién se la dará a conocer la noche de estreno.

Mariano de la Canal no retorna a Bolivia, porque tiene compromisos en Buenos Aires. “...quería volver (al programa) porque amo Bolivia, me encariñé demasiado, pero lamentablemente no será posible mi participación en el programa, se me junta con otro compromiso que tengo en Argentina...”, anotó extensamente el polémico argentino en Facebook.



Mientras, Sixto está feliz. Retorna más maduro y decidido a seguir armando polémica. “Tengo el filo a mil por hora, voy a poner orden, ¡carajo”!, indicó el también diseñador de modas radicado en Santa Cruz.



Nolasco se dio su año sábatico, como lo hizo en Univisión y ahora cree que es como hijo pródigo, porque volverá a trabajar con el chileno que lo lanzó al estrellato en el extinto programa No Somos Ángeles. “Quiero que no se tome las cosas tan en serio. La idea es que la pase bien, que disfrute de una fantasía de 90 minutos”, puntualizó Cáceres.

Otras movidas

En ATB y Facetas TV también hay movimientos. Gisely Ayub se irá a Hollywood (EEUU) para buscar suerte, así que deja la red azul. También pondrá en pausa su participación en Otero Moreno Teatro.



En Facetas Televisión soplan más vientos de cambios. El cineasta Jorge Sierra renunció a la gerencia de producción y contenido y ese cargo estará comandado por el accionista del canal, el experimentado periodista deportivo Fernando ‘Papi’ Nürnberg.



La actriz argentino-boliviana Vanesa Fornasari también se fue de la pantalla y cerró el programa Alas a la obra (por el momento). El también director de El juego de la silla alegó que su retiro se fundamenta únicamente en motivos personales y ya tiene otro proyecto para 2017, que dará a conocer próximamente a la prensa