Evo le dice a Chile que 'las verdades duelen'

"Las verdades duelen, las mentiras no duran. Bolivia está por la justicia y con la fuerza de la razón" (sic), aseveró mediante su cuenta en Twitter el presidente Evo Morales sobre la postura que asume el Gobierno de Chile entorno a las denuncias ante foros internacionales.



Ayer el Gobierno, mediante la Cancillería, solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elabore un reporte sobre la vulneración de atribuciones de trabajadores de naciones sin litoral en tránsito por terceros países, tras la constatación de abusos a bolivianos en Arica y Antofagasta.



El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, afirmó en la víspera que la administración estatal está tranquila y no tiene porqué preocuparse ante las notas de quejas presentadas a Naciones Unidas por las intervenciones de Morales.



Bolivia responderá por escrito a ambos documentos, mientras que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, sostiene que "hay un creciente fastidio de la comunidad internacional con estas reiterativas ofensas del Gobierno boliviano, por lo tanto se empieza a desgastar".



Según reglamentación de la comisión de DDHH, los Estados miembros pueden solicitar reportes para estudios de violaciones en diferentes casos, uno de ellos los derechos humanos. Bolivia introdujo la denuncia contra Chile el 23 de septiembre en Ginebra.



"Si el Gobierno de Chile está tan seguro, no debe oponerse a este informe, si el Gobierno de Chile respeta los derechos humanos, esperemos que no se oponga a la elaboración de este reporte independiente", conminó ayer el ministro boliviano, respaldando la acción asumida por Morales.