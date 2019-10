Zapata tuvo un incidente con Tránsito en 2015

Gabriela Zapata Montaño tuvo un incidente con la Policía de Tránsito en 2015, según un video de archivo difundido hoy por Unitel. La joven empresaria, denunciada por tráfico de influencias al ser la expareja de Evo Morales, no respetó la luz roja de un semáforo.



"Hemos encontrado en persecución de la señora y la hemos encontrado a la altura del SEGIP", relató en ese entonces un uniformado en la zona Sur de la sede de Gobierno. La mujer puso en peligro a otras personas, de acuerdo con la grabación.



Zapata, que conoció al presidente en 2005, con el que tuvo un bebé en 2007, es ahora relacionada a los millonarios contratos de los que se benefició la empresa china CAMC con el Estado, los cuales serían producto, según la acusación, de esa relación que mantuvo con el primer mandatario.



"Lo que pasa es que hay un abuso de poder de los policías, prácticamente, por pasarme una supuesta luz roja. Me ha detenido con todo el abuso de poder el oficial, me ha golpeado el auto y está violando mis derechos y mi abogado es el que esta arreglando", dijo en ese entonces Zapata.



En diálogo con EL DEBER, la joven empresaria anticipó que asumirá acciones judiciales contra el periodista Carlos Valverde, que destapó el escándalo de relación con el presidente y el presunto tráfico de influencias en contratos de CAMC, empresa de la que es gerente.