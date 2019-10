Fiscalía peruana pide a Bolivia detener a empresario fugitivo

La Fiscalía Anticorrupción de Perú ha dicho que pedirá la detención preventiva del prófugo Martín Belaunde Lossio, de acuerdo con el tratado de extradición entre las repúblicas de Perú y Bolivia. La Procuraduría Anticorrupción también está evaluando la situación.



El pedido de detención preventiva es el primer paso para solicitar a nuestro país la extradición de Belaunde Lossio por corrupción en caso La Centralita, como se lo conoce en Perú.



"El fiscal supraprovincial Marco Huamán está revisando la legislación vigente y el tratado de extradición que permitan que Belaunde comparezca ante la justicia", sostuvo una fuente de la Fiscalía peruana, según el reporte del rotativo La República de Perú.



La Fiscalía actuará de forma paralela a las tratativas de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia para evitar que el ex asesor de campaña del presidente Ollanta Humala reciba refugio político en Bolivia.



Extradición



"Si el pedido de Belaunde para conseguir refugio en La Paz tiene éxito, la prisión preventiva y la extradición no prosperarán, pero confiamos en que no lo logre y queremos estar preparados para traerlo ante la justicia", explicó una fuente de la Fiscalía de Perú al diario La República.



La orden de detención de Martín Belaunde distribuida por Interpol en septiembre no tiene vigencia en Bolivia hasta que sea ratificada por un juez de este país. Para que esa orden se pueda cumplir, el tratado de extradición Perú-Bolivia prevé la detención preventiva antes del trámite de extradición, sostiene el periódico peruano.



El pedido de detención preventiva incluye, además de los datos de identificación del requerido, un relato de los hechos ilícitos que se le atribuyen y la orden judicial que ordena su detención, en este caso, la prisión preventiva por 18 meses en el caso La Centralita.



La acusación

Martín Belaunde tiene vigente una orden de captura internacional por supuestamente ser un mando medio de la organización criminal liderada por el expresidente regional de Áncash, César Álvarez. Se le atribuye la comisión de los delitos de complicidad en peculado y coautor de asociación ilícita. Es caso es conocido como La Centralita.