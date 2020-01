Natalia Páli, el cuerpo humano desde otra mirada

Natalia Páli quiere que la gente se inquiete un poco al ver su obra, que vea el cuerpo humano de otra manera, que piense en algo más allá de la ‘belleza’ simétrica que muchos aspiran, y el público que se acerque desde hoy, a las 19:30, al Museo de Arte Contemporáneo (MAC), se verá desafiado con 45 cuadros que ofrecen la mirada distinta de Páli.



Natalia nació en la Paz pero vive en Santa Cruz, con tan solo 17 años ha llamado la atención con sus pinturas en acuarela desde que expuso por primera vez en la muestra colectiva Zipal, en la Casa de la Cultura, en abril del año pasado, y hoy inaugura su primera muestra individual, algo que considera como un sueño cumplido.

Su muestra ocupará tres salas.

Los elementos de la muestra

Embriones, cigotos y cuerpos mutilados se plasman en los cuadros de Natalia Páli. “En esta muestra investigué mucho lo que es la embriología porque a mí me fascina cómo el ser humano puede multiplicarse, cómo de una persona pueden salir otras; pero yo no lo quería poner en el plano de la maternidad tal cual se la conoce, desde la mujer y su embarazo, es por eso que, por ejemplo, tengo un cuadro donde hay un hombre embarazado”, explica Páli, seudónimo de Natalia Mendoza, que cursará el último año en el colegio.



“Quiero sacarle ese tema emocional a la maternidad y solamente tratarlo como lo fascinante que es el ser humano al poderse reproducir”, agregó la joven artista.

“También dibujo cuerpos mutilados porque me interesa mucho que las personas lo vean y ya sea que sientan disgusto o miedo, deseo que se acuerden de lo que vieron”, explicó Páli. “Con una obra ‘bonita’ la ven y la olvidan, es por eso que a mí me gusta causar shock con mi trabajo”, puntualizó. “Me gusta mostrar lo que tenemos en la sociedad y la gente hace como que no existe”, finalizó Natalia