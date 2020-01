85 niños se benefician con cirugías

Desde hoy, a partir de las 7:30, comienzan dos campañas para operar gratis a niños en la ciudad. Una en el Hospital San Juan de Dios (HSJDD), donde se corregirán manos sin pulgar y con dedos pegados, y para los que tienen secuelas de quemaduras y cicatrices que provocaron deformidades.

La del hospital de Niños será para subsanar pies torcidos, polidactilia, fracturas mal consolidadas y displasia de cadera.

En el HSJDD el personal de la Fundación SOS Mano Bolivia, que trasladó de EEUU a los médicos, hizo ayer la selección de los 25 pacientes que serán sometidos a las correcciones.



Una de las cirugías más difíciles, de por lo menos cuatro horas, se la realizarán a Ronald A. A., un niño de ocho años, el cual cuando tenía 11 meses gateó hacia una sartén con aceite hirviendo y metió la mano izquierda, quedando sus dedos fruncidos y prendidos. Al ser auxiliado en el hospital de Niños, el médico le dijo a la madre que amputarían el miembro, lo cual no sucedió porque la mujer huyó con el pequeño.



Otro caso es el de Beni Deney A. C. (13), que nació con la mano derecha con dedos poco desarrollados. Aunque el defecto congénito no ha sido óbice para que la chica tenga una vida normal, pero siempre es objeto de burla y discriminación, en especial en la escuela.



“Tenemos la esperanza de que la mano de mi hija se vea mejor y así no siga sintiendo la discriminación”, dijo Rosa Canales, la mamá que llegó desde Ascensión de Guarayos.

Por último, Kamila P. (3) fue revisada por el equipo de especialistas que evaluaron su mano izquierda, la cual sufre secuelas de su nacimiento, donde el médico no hizo un buen trabajo y le fracturó el hombro. “De los cinco movimientos de la mano uno no puede hacer, el de rotar y girar, los médicos me han dado la esperanza de que luego de la operación podrá hacerlo”, indicó su madre.

Las cirugías están previstas desde hoy, a las 7:30, hasta que tengan fuerzas los galenos comandados por el profesor en Medicina Douglas Huntington.



Mañana darán una conferencia de prensa para evaluar las atenciones, pues se espera que el viernes terminen las cirugías, que son patrocinadas por el Banco Mercantil Santa Cruz, dentro de su programa de responsabilidad social y de su campaña Centamaratón.

Campaña Arcoíris

Igualmente, a partir de hoy en el hospital de Niños se inician las 60 cirugías para corregir displasia de cadera, pies con malformaciones congénitas y fracturas mal curadas. La campaña la lleva adelante la Fundación Arcoíris de EEUU, al mando de Barry Rose, apoyada por la Fundación CRE, el Ministerio de la Presidencia y la Sociedad Boliviana de Traumatología. Desde mediados de diciembre de 2016 se hizo la preselección con pacientes de la ciudad y de los llegados desde el interior del país