Confirman paro médico de 24 horas para este martes

Los médicos de Santa Cruz confirmaron un paro de 24 horas para el martes 12 de enero en demanda de nuevos ítems y contratos fijos con al menos 300 médicos.



"Hemos decretado el paro de 24 horas para este martes para que el Gobierno, la Gobernación y los municipios atiendan la demanda del sector que es la asignación ítems y se anulen los contratos eventuales", explicó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Erwin Viruez.



Según esa fuente, se requieren más de 1.500 ítems para cubrir las falencias de personal en los centros hospitalarios de Santa Cruz, además de la necesidad de que unos 300 médicos pasen del estatus de eventuales a fijos.



"Este es un llamado para los municipios que en complicidad de la Gobernación y el Gobierno central que no cubren la demanda en los hospitales generando un déficit que es preocupante", dijo, por su parte, el presidente del Comité Cívico, Roger Montenegro.



Te puede interesar: Alcaldía ratifica contratos temporales en Salud



En los centros hospitalarios atenderán los servicios de emergencia durante el paro.



La posición de la alcaldía

?

El viernes pasado, la Alcaldía de Santa Cruz informó que este año se renovarán los contratos temporales con el personal del área de salud y que no se despedirá a nadie.



El secretario de Desarrollo Humano, Raúl Hevia, manifestó que no pueden hacer contratos indefinidos porque la ley no le otorga esa facultad a los municipios.