12 temas de charla para el domingo de los Óscar

¿De qué hablar cuando hablamos de los Óscar? A continuación, algunos datos curiosos que darán charla a los fanáticos del cine que están ansiosos por echarse el domingo en sus sillones para ver la gala de los premios de la Academia.



1) ¿Será el primer latinoamericano con un Óscar?

El mexicano Alejandro González Iñárritu intentará convertirse en el primer director latinoamericano que gana el Óscar a Mejor película gracias a "Birdman", una comedia negra que suma nueve nominaciones.



2) Mexicano busca hacer historia

Otro mexicano, Emmanuel Lubezki, quiere hacer historia ganando su segunda estatuilla consecutiva como director de fotografía por "Birdman". El año pasado lo logró con "Gravedad" y en el pasado había sido nominado otras cinco veces, entre otras por "El árbol de la vida" (Terrence Malick) y "Sleepy Hollow: La leyenda del jinete sin cabeza" (Tim Burton).



3) Argentina no se queda atrás

Argentina llega dispuesta a llevarse a casa el tercer premio de su historia a Mejor película extranjera con "Relatos salvajes", de Damián Szifrón. Antes lo lograron "La historia oficial" (1986) y "El secreto de sus ojos" (2010).



4) Comparando con el anterior año

?Por primera vez desde 2011 sólo ocho películas compiten por el premio grande. En las últimas tres ediciones hubo nueve candidatas, de un máximo de diez candidatas posible.



5) Mayor participación masculina

Todos los films candidatos a Mejor película están protagonizados por hombres, incluyendo "Boyhood", que captó cómo el actor Ellar Coltrane se hacía adulto a lo largo de 12 años.



6) Invitados por primera vez

De los 20 nominados en las categorías actorales, nueve son invitados por primera vez a la fiesta: Steve Carell, Benedict Cumberbatch, Michael Keaton, Eddie Redmayne, J.K. Simmons, Felicity Jones, Rosamund Pike, Patricia Arquette y Emma Stone.



7) La candidata más jóven

Emma Stone ("Birdman") es la candidata más joven de esta edición a sus 26 años, mientras que Robert Duvall ("El juez") es el más mayor con 84 años, los mismos que suma el director Clint Eastwood, que busca triunfar con "Francotirador".



8) Critican la falta de diversidad

Ningún actor afroamericano fue nominado en esta edición. El debate sobre la diversidad sigue en el aire después de que la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscars muy blancos) fuera "trending topic" en el Twitter de Estados Unidos tras las nominaciones.



9) La más premiada

Meryl Streep es la actriz con más nominaciones a sus espaldas: 19. Gracias a su nominación en la categoría de reparto por "Into the Woods" ("En el bosque"), el domingo podría llevarse su cuarto trofeo y alcanzar el récord de Katharine Hepburn, hasta ahora la artista con más premios Óscar en su haber.



10) Tricampeones

Bradley Cooper logró su tercera candidatura consecutiva con "Francotirador", tras "American Hustle" y "Silver Lining Playbooks". Los últimos actores que consiguieron este triplete fueron Renée Zellweger (2001-2003) y Russell Crowe (1999-2001).



11) Películas de habla española

Marion Cotillard ("Dos días, una noche") es la quinta artista que logra al menos dos nominaciones por actuar en una película de habla no inglesa. Los otros fueron Marcello Mastroiani, que obtuvo tres, y Sophia Loren, Liv Ullman e Isabelle Adjani, con dos cada una.



12) Chicas Bond

Rosamund Pike ("Perdida") es la tercera chica Bond nominada. Las otras dos, Halle Berry y Kim Basinger, se fueron a casa con un Óscar bajo el brazo.