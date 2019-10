Eminem y Jay-Z son los artistas con más léxico en sus canciones

Los raperos estadounidenses Eminem y Jay-Z utilizan el vocabulario más rico cuando escriben sus canciones, muy por delante de Bob Dylan o los Beatles, según un estudio realizado por el sitio especializado MusixMatch, basado en Bolonia, Italia.



Los investigadores Varun Jewalikar y Nash Vail estudiaron las letras de las canciones de 93 artistas entre los más vendidos del mundo, y que representan 25 estilos musicales diferentes (hip-hop, hard rock, country, reggae, grunge, soul...)



Seis superventas, Bruce Springsteen, Chicago, Def Leppard, Journey, the Beach Boys y The Doors, quedaron fuera del estudio al no autorizar a MusixMatch el uso de sus letras, precisa el estudio.



Empleando la base de datos del sitio, que tiene censadas más de siete millones de canciones en 38 idiomas, los investigadores examinaron la variedad de vocabulario empleado por estos artistas.



Algunos, dada la longevidad de sus carreras, son autores de 400 canciones mientras que otros no llegan al centenar. Por ello, solo fueron tenidas en cuenta las 100 canciones más "densas" de cada artista (las que tenían mayor número de palabras).



El gran vencedor es Eminem, que ha empleado 8.818 palabras, mientras que la media es de 2.677. El rapero de Detroit también es el más palabras utiliza por canción de media (1.108,5).



En segunda posición se sitúa otro artista del hip-hop estadounidense, el cantante y productor Jay-Z (6.899 palabras). El rapero poeta Tupac Shakir, asesinado en 1996, completa el podio con 6.569 palabras.



Les siguen Kanye West, otra estrella del hip hop estadounidense, el cantante folk Bob Dylan y Black Eyed Peas.



Entre la sexta y la décima posición se encuentran los "políglotas": el galán español Julio Iglesias, el tenor italiano Andrea Bocelli, el grupo de pop rock japonés B"z y la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan.



Los artistas con mayores ventas de la historia, como los Beatles, Elvis Presley o Michael Jackson, aparecen a la mitad, si no al fondo de la clasificación, mostrando que a veces las canciones más simples son las más exitosas.