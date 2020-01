USAID retornó a Ecuador para ayudar a las víctimas

El presidente de EEUU, Barack Obama, "telefoneó" a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, para expresar sus condolencias por el terremoto que sacudió el sábado ese país y prometió que hará “todo lo posible” para ayudar a la recuperación de Ecuador tras el desastre.



Mediante un comunicado, el Departamento de Estado anunció que un equipo de la Agencia para el Desarrollo Estadounidense (USAID) llegó a esa nación para coadyuvar en la distribución de la asistencia de emergencia a la población afectada, publica "ecotv".



El secretario de Estado John Kerry llamó a su homólogo ecuatoriano Guillaume Long y le comunicó que ya estaba en territorio ecuatoriano un equipo de "expertos de la USAID" que ayudarían a evaluar la zona de desastre e identificar prioridades.



USAID informó que realizará un desembolso inicial de 100.000 dólares para insumos críticos dirigidos a las comunidades más afectadas, después de salir de Ecuador en 2014, tras que Correa no renovó los convenios para su funcionamiento.



En una carta en poder de The Associated Press enviada en 2014 a la embajada estadounidense en Quito, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Gobierno de Ecuador notificó a la agencia que la “USAID no podrá ejecutar ninguna actividad nueva, ni ampliar plazos de ejecución de proyectos”, detalla el medio internacional.