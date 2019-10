Clapton vuelve a sus raíces en su nuevo álbum

En su primer álbum como septuagenario, el virtuoso guitarrista británico Eric Clapton vuelve a los blues que moldearon su personal sonido.

Con I still do, su 23º álbum de estudio, que sale el viernes, Clapton homenajea a los grandes del blues pero también presenta dos temas originales que tienen un estilo bastante similar.



Clapton, quien con frecuencia hace listas de los más grandes guitarristas vivientes, presenta su álbum en medio de persistentes rumores sobre un pronto retiro. Hablando con la revista Rolling Stone sobre I still do, Clapton dijo que prefiere volver a grabar en estudios en lugar de sacar una recopilación de "Lo mejor de".



"Al menos este álbum es fresco y soy yo en este momento", admitió.