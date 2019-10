Dibujos, más violentos que los filmes de adultos

Los dibujos animados para niños son más violentos que las películas para adultos, y en los primeros sus protagonistas corren casi tres veces más riesgo de ser muertos.



En los dibujos animados, los personajes principales tienen 2,5 veces más posibilidades de morir que los de los films para adultos, y casi tres veces más de ser muertos por un tercero, detalla el estudio publicado por la British Medical Journal.



La muerte de un personaje importante ocurre en los dos tercios de los dibujos animados para niños, mientras que sólo en la mitad de las películas destinadas a un público mayor.



"En lugar de ser alternativas inofensivas y más suaves que los films de terror y los dramas, los dibujos animados para niños albergan, de hecho, asesinatos y desórdenes", según los investigadores Ian Colman y James Kirkbride.



El caso de Blancanieves



Entre otros, analizaron dibujos animados de gran éxito, como "Blancanieves y los siete enanitos", de 1937, y "La Reina de las nieves", de 2013.



A continuación, compararon las muertes de personajes principales con el contenido de otras películas para adultos, también con gran éxito de taquilla y de los mismos años, exceptuando films de acción o aventura concebidos para niños.



Los investigadores remarcaron que los padres de los protagonistas tenían cinco veces más chances de morir en los dibujos animados.



Muertes con armas



El abanico de decesos tocantes es amplio: muertes por disparos con armas de fuego en "Bambi", "Pocahontas" y "Peter Pan", con arma blanca en "La sirenita" y "La Bella durmiente", o por ataques de animales en "El capitán Nemo" y "Tarzán".



Los films en que autos y juguetes son protagonistas no fueron tomados en cuenta en esta investigación, puesto que no se puede determinar si el concepto de muerte es aplicable a éstos.



Este estudio no determinó si el nivel de violencia aumentó en los dibujos animados desde el estreno de "Blancanieves" en 1937, en que la reina mala, convertida en bruja, muere al caerse a un precipicio tras haber sido perseguida por los enanos furiosos.