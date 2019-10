Inglaterra apunta a un atentado en el avión ruso

El primer ministro británico, David Cameron, dijo hoy que es "probable" que el avión ruso que se estrelló el sábado en la península del Sinaí, tras despegar de la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, fuese derribado por una bomba.



En una declaración en la residencia oficial de Downing Street, Cameron afirmó que no hay "certeza" de que haya sido un artefacto explosivo, pero parece cada vez "más probable" que lo fuera.



El jefe del Gobierno, que hoy se reúne con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, consideró vital garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos que están varados en la ciudad egipcia.



Se estima que unos 20.000 nacionales del Reino Unido están en Sharm el Sheij a la espera de ser repatriados, después de que el Gobierno británico decidiera ayer suspender los vuelos porque la información de inteligencia apunta a que el avión, que volaba hacia San Petersburgo, fue derribado por un artefacto explosivo.



El Kremlin espera que Londres aporte datos sobre posible atentado



El gobierno ruso dijo hoy que espera que el británico aporte datos que apoyen su versión de que el desastre aéreo sufrido por un avión ruso en Egipto pudo deberse a un atentado terrorista.



"Si hay cualquier dato serio, desde luego esperamos que quien lo tenga lo proporcione a la investigación", dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Añadió que cualquier declaración antes de conocerse los resultados de las investigaciones son "informaciones no verificadas o especulaciones", al ser preguntado por los temores de Londres. EF



Inglaterra evaluará seguridad en aeropuerto ruso



El Gobierno envió anoche a Sham el Sheij a un equipo de expertos para evaluar las medidas de seguridad en el aeropuerto.



El ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, dijo hoy que el Gobierno trabaja con las autoridades egipcias y las aerolíneas para introducir medidas especiales de seguridad, a fin de asegurar el retorno seguro de los ciudadanos del Reino Unido.



El EI reivindicó el derribo de la nave



La rama egipcia del grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha insistido en su reivindicación del derribo del avión ruso, aunque no ha ofrecido detalles sobre esa supuesta operación.



Las investigaciones para determinar las causas del siniestro continúan en marcha.



