Chile ve odiosa y hostil la causa por aguas del Silala

"Chile responderá con todo", dijo el Canciller de ese país Heraldo Muñoz, ante el anuncio del presidente de, Evo Morales, de acudir ante La Haya para hacer prevalecer el derecho soberano que Bolivia tiene sobre las aguas del Silala.



"Bolivia intenta amenazar, y eso no lo permitiremos. Haremos todo lo que esté en las armas de la diplomacia, de la justicia internacional, de la política, para responder a esta política odiosa del país altiplánico", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.



Reiteró además que si se materializa la acción judicial boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ellos responderán con una contrademanda. "Bolivia se va a estrellar con un Chile unido en una política de Estado", adelantó Muñoz.



Esta jornada el presidente Evo Morales anticipó que el país volverá a acudir a La Haya para zanjar el problema por las aguas del manantial, ubicado en la frontera y cuyo cause, según el Gobierno, fue alterado de forma artificial.



"Como las autoridades bolivianas han escogido este camino de demandas y hostilidad, Chile responderá con todo, que se apronten a las acciones de nuestro país en los ámbitos que corresponden", dijo el diplomático y explicó que el lunes existirán reuniones con excancilleres y la presidente Michelle Bachelet.



Sostuvo además que "el presidente de Bolivia utiliza a Chile para enfrentar los problemas de política interna que tiene (...) no importan cuántas demandas interponga Bolivia, Chile no cederá soberanía. Es lamentable, todo esto está alejando a nuestros países".



"Hemos decidido no solamente hacer la demanda de la salida al mar con soberanía al Pacífico (…) hemos decidido igual, como un país pacifista, acudir a La Haya para que Chile respete nuestras aguas del Silala", ratificó esta jornada el presidente Morales.