EEUU advierte a Irán por apoyar a rebeldes chiitas hutíes en Yemen

Estados Unidos advirtió el jueves que no quedará de brazos cruzados ante el apoyo de Irán a los rebeldes chiitas hutíes en Yemen, donde estos libran duros combates contra las fuerzas leales al presidente.



El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo claramente que Estados Unidos sabe que Irán arma a los rebeldes chiitas en Yemen, donde se han apoderado de la capital Saná y de varias regiones del norte, oeste y centro, antes de dirigirse ahora hacia el sur.



"Irán debe saber que Estados Unidos no permanecerá con los brazos cruzados en momentos en que la región está desestabilizada, y que se lanza una guerra abierta a través de las fronteras internacionales de otros países" declaró Kerry.



"Ha habido, y hay evidentemente, vuelos procedentes de Irán. Cada semana, hay vuelos de Irán, los hemos localizados, lo sabemos", aseguró .



Irán inauguró una línea aérea directa el 1 de marzo a Saná, con dos vuelos diarios, pero la coalición militar árabe dirigida por Arabia Saudita, que apoya a las fuerzas gubernamentales yemeníes, asegura controlar totalmente el espacio aéreo desde el lanzamiento de su operación "Tormenta Decisiva" el 26 de marzo.



El Pentágono anunció el miércoles que el ejército del Aire estadounidense iba a abastecer en vuelo a los cazas de la coalición. Washington ya le suministra información a ésta.



Kerry precisó no obstante que su país no busca el enfrentamiento. "Pero no abandonaremos nuestras alianzas y a nuestras amistades" añadió, refiriéndose a quienes pudieran "sentirse amenazados" por Irán.

?