Lluvia alivia al sector ganadero de Santa Cruz

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) indicaron que las lluvias que cayeron sobre Santa Cruz aliviaron de forma general al sector ganadero porque aplacó los incendios y focos de quemas que mantenían en vilo a los productores de la región.



Javier Landívar, gerente técnico de Fegasacruz, considera que la precipitación no es suficiente para la regeneración de pastura, que en estos momentos se encuentran maltratada en las haciendas productoras.



“Esto aplaca el fuego, pero no colabora mucho en el brote de la pastura, necesitamos al menos unas cinco a seis lluvias (arriba de 50 milímetros de agua) en septiembre para poder pensar a finales de octubre la pastura mejore y el ganado pueda alimentarse”, señaló Landívar.



Según el informe que maneja el sector, en la zona del chaco cruceño no ha llovido; sin embargo, la precipitación benefició al norte integrado, a la Chiquitania.



En Beni ven insuficiente la lluvia



El gerente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando, Carmelo Arteaga, aseguró que la lluvia que cayó el fin de semana en algunas zonas del departamento "es insuficiente" para combatir la sequía que afecta a la región.



"No fue una lluvia generalizada en el departamento, queremos ver si es que logró aplacar algunos incendios en la zona de San Ramón y aquí en Casarabe en la zona de Pata de Águila", dijo.