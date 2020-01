¿Qué te pareció el debut de Súper Mario como jurado del Bailando?

Este martes, Mario del Alcázar, exparticipante de Bailando por un sueño (Red Uno), se estrenó como juez del programa, en reemplazo de Verónica Larrieu.

Su primera evaluación fue en la prueba del ritmo merengue, calificando a Ronald Ramos (el chico 'No te ralles así').

"Ronald has ido evolucionando en tu baile, te has vuelto un buen partner (compañero). Sus' steps' estuvieron 'on time' (sus pasos estuvieron a tiempo). Hubieron pasos básicos y dobles", lanzó, enfureciendo a su compañero de panel Mariano de la Canal, que le pidió que no haga el ridículo al hablar en inglés en un país latino.

El exguerrero explicó que la técnica de danza tiene fundamento teórico en inglés, y Mariano lo retó a pasar de la teoría a la práctica, intentando los pasos del merengue.

Y para completar la polémica, la jurado Carmen Salinas reclamó que Mario imita su forma de evaluar a los concursantes.