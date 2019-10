Laura Bozzo pone fin a su programa en Televisa

La conductora peruana de televisión, Laura Bozzo, anunció que su programa llegará a su final el 31 de diciembre próximo. Bozzo

descartó haber sido despedida de Televisa y anunció nuevos proyectos en 2016.



"Yo estaré en Televisa hasta el último día de mi vida. De ese canal me sacarán en féretro", declaró Laura Bozzo en un programa de radio y explicó que luego de más de 20 años al aire con el mismo formato hay necesidad de renovarlo.



Bozzo informó que no tiene problemas de audiencia y que la pausa se da en un momento en el que necesita "refrescarse y entrar en la televisión moderna".



La conductora adelantó que su ausencia de las pantallas no será por mucho tiempo y descartó que su nuevo programa vaya a estar enfocado en el espectáculo.