Lo que no debes decir en la primera cita

Es la primera vez que saldrás con la persona que te gusta, no debes olvidar que además de la pinta y el lugar perfecto, lo que jugará más a tu favor será esa primera conversación.



Somos lo que hablamos, no lo olvides. Que los nervios no te ganen y aplica los tips que la Practipedia te trae en un video de dos minutos. Sal con éxito de esa primera cita y que se repita el encuentro romántico.



La Practipedia te trae cada semana diversos consejos sobre distintos temas y ámbitos. ¿Se te ocurre proponernos un tema? Escríbenos a web@eldeber.com.bo o la página oficial de Facebook.