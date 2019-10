China demuele el mayor monasterio en Tíbet

Obreros chinos acompañados de policías, funcionarios gubernamentales y soldados vestidos de paisano comenzaron la demolición del monasterio Larung Gar, el mayor del Tíbet y una de las mayores instituciones de enseñanza del budismo del mundo, denunció hoy la organización Free Tibet en un comunicado.



De acuerdo con la organización con sede en Londres, las demoliciones comenzaron a primera hora de la mañana del miércoles 20 de julio, meses antes de la fecha límite (30 de octubre) dada por las autoridades locales para que el monasterio redujera el número de residentes en la institución de 10.000 a 5.000.



Las autoridades amenazaron con la demolición completa del monasterio si antes de ese 30 de octubre no se había reducido la población de éste a unos 1.500 monjes y 3.500 monjas, como parte de un proceso de reestructuración de centros budistas ordenado por el Gobierno central chino.



Fotos y vídeos publicados por Free Tibet muestran los primeros edificios destruidos de Larung Gar, un monasterio en la ladera de una remota montaña rodeado de cientos de cabañas donde residen religiosos y seglares y que en su conjunto compone una espectacular

estampa en el Techo del Mundo.



"En este día de destrucción del paraíso, el dolor de mi corazón viene desde lo más profundo, acompañado de lágrimas incesantes", señaló un ciudadano tibetano citado por Free Tibet, organización que condenó en su comunicado la destrucción de edificios y los desalojos.



Los funcionarios chinos justificaron la demolición por razones de seguridad, ya que según ellos la enorme concentración de casas en esa zona montañosa podría causar peligro en los residentes, aunque estudiantes de Larung Gar subrayaron que esta justificación no se usa en otras zonas de China también superpobladas.



"¿Dónde están la igualdad, el estado de derecho, el bienestar público, la libertad religiosa y los derechos igualitarios de las nacionalidades que ellos dicen, si se destrozan las casas de inocentes practicantes de una religión que viven una vida sencilla?", añadió uno de los estudiantes en el comunicado.



La directora de Free Tibet, Eleanor Byrne-Rosengren, aseguró que "la demolición de Larung Gar no tiene nada que ver con superpoblación, es sólo otra táctica de China para socavar la influencia del budismo en el Tíbet".



"Están llevando la violencia a un lugar de paz y espiritualidad, dejando a 5.000 monjes y monjas sin hogar", añadió la activista.



Como parte del proceso de reestructuración, el gobernante Partido Comunista o funcionarios del gobierno local pasarán a ser mayoría en el organismo gestor de la escuela budista de Larung Gar, una práctica que se ha vuelto común en otros monasterios tibetanos