El 31 de agosto, último día para acceder al perdonazo

Largas filas se observan este fin de semana en oficinas de la Secretaría de Recaudaciones (SER) del municipio de Santa Cruz por parte de personas que buscan acogerse al perdonazo.



Esa disposición municipal rebaja un 80% los montos de multas e intereses de los años que no se canceló el pago del impuesto de inmuebles correcto (es decir, basado en una actualización de la información catastral de su inmueble).



El plazo para ponerse al día con ese trámite vence este miércoles, 31 de agosto, anunció ayer el secretario de Recaudaciones, Joaquín Crapuzzi, en contacto telefónico con EL DEBER. A partir del lunes 5 de septiembre se iniciarán los procesos judiciales en contra de las personas que no se acogieron a ese perdonazo y que tienen mora en el pago impositivo de sus inmuebles.



De forma excepcional este fin de semana se está atendiendo ese trámite en instalaciones de la SER. Hoy las puertas de esa institución estarán abiertas de 8:30 a 14:00. Y desde el lunes hasta el miércoles se brindará atención desde las 7:30 hasta las 19:30, que es cuando se cierran las puertas, atendiendo a todos los que hayan logrado ingresar.



A último momento

La afluencia de contribuyentes ha ido incrementándose notoriamente. Al inicio de semana unas 300 personas por día acudieron a actualizar las declaraciones juradas de sus inmuebles amparadas en este perdonazo y actualmente bordean las 800 personas diarias.



En consecuencia el promedio de recaudaciones diario sigue en ascenso. El jueves la cifra se acercaba a los Bs 4 millones. Y el viernes llegó a los Bs 7,3 millones, aproximadamente, indicó Crapuzzi.



“Mi abogado me explicó los alcances de esta normativa y lo que puede pasar si no hago la declaración jurada real de lo que construí en mi casa”, comentó Dennis, un hombre de 47 años, dueño de un negocio de alquiler de artículos para fiestas que esperaba, a las 7:30, en las afueras del edificio de la SER. Él hace cuatro años hizo una ampliación en su casa. Construyó un cuarto para su hijo y una pequeña área social (churrasquera y una cabaña).



“Esto no creo que me suba mucho los Bs 830 que pago por mi vivienda al año”, comentó Dennis, mientras la fila comenzaba a moverse.



Sin más plazos

“Ojalá que haya ampliación”, dijo, por su parte, Natividad Quispe, una mujer de 53 años que tiene su casa en la zona del mercado La Ramada y que hace 10 años convirtió en un edificio de cuatro pisos, pero que aún tributa como un inmueble de una sola planta.

Ante ese tipo de pedido Crapuzzi es tajante: “No se ampliarán estos plazos, luego de este perdonazo iniciaremos los procesos y las actualizaciones serán ejecutadas de oficio”.



De aquí en más la Secretaría de Recaudaciones tendrá 16 meses para concluir con el trabajo de actualización catastral, que no se ejecutó en otro tiempo por un descuido de las autoridades municipales y que espera hacer que ingresen Bs 1.500 millones a las arcas de la comuna en 2018