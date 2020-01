Condenados (y usados)

Al final, ¿supimos lo que en realidad pasó? Porque, como en fiesta de niños, hubo de todo (hasta payasadas sin disfraz): se pasó desde que “los chilenos se entraron a territorio nacional y se llevaron a dos militares y siete aduaneros, desde que el GPS marcaba territorio nacional hasta que el ‘georreferenciador’ finalmente no existió. ¡Ah!, y que el montoncito de piedras que marcaba la frontera no era tal”, hasta la amenaza de que “no se iba a permitir (la clásica del Gobierno) y terminaron permitiendo” que nuestros compatriotas sean condenados, multados y expulsados de territorio chileno.

Eso es lo que hay y conocemos; lo otro es que se declaró a nuestros compatriotas “mártires de la causa marítima, cuando su tarea iba a combatir el contrabando” (salvo que les hubieran encontrado una camiseta que dijera ‘mar para Bolivia’) como el corolario de una situación desagradablemente aprovechada (no sé si los resultados terminaron siendo favorables) por los gobiernos boliviano y chileno con el objetivo de “yapar agua a su molino político”.

En el caso chileno, para levantar la caída imagen de la señora Bachelet y, en el caso boliviano, permitir al presidente Evo Morales “recuperar la base dura” con la mira en una nueva candidatura, a partir de un incidente que debió ser arreglado a nivel de cancillerías, pero no, fue en vísperas del 23 de marzo y don Evo metió hasta al papa Francisco (¿habrá leído la carta?) y trató de usar a la OEA, a la ONU y a quien hubiera podido, a fin de mantener el pleito en el interés de la opinión pública, mientras el Gobierno chileno trataba de exacerbar los ánimos en lo interno (recuperar votos), porque, evidentemente, no tenía mayores argumentos que justificaran su proceder en lo externo. Chile tuvo la habilidad de descargarse en “la justicia y su independencia del poder político” y dejó que ‘ella’ lo resuelva y esa ‘independencia’ terminó con lo que ya sabemos. Se dice que la gente en Chile cree que su “justicia actuó bien”, aunque afirmo que si el tema lo arreglaban entre cancillerías no hubiese reclamado nadie.

Al final eso es todo, cada quien usó a nueve pobres ciudadanos, que vaya uno a saber qué hicieron en realidad. Entremedio se amenazó (a los contrabandistas) con ‘grupos de la élite militar’, fortines a lo largo de la frontera, dinamitar los pasos no autorizados, cavar zanjas en los mismos… y nada de eso se hizo, es decir, estamos como antes de que ocurrieran las cosas, o sea, no pasó nada.

En realidad pasó: comprobamos cuán fácil es usar a la gente si tenés bastardos intereses políticos, el tiempo que los usés seguramente dependerá del interés que se ponga en el tema, tal como pasó con los nueve compatriotas.

Ni más ni menos (¿no supiste cómo fueron las cosas? Avisá si supiste algo o si entendiste lo ocurrido, por favor).