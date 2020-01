Ediles de Camiri frenan compra de un equipo

El contrato suscrito entre el ejecutivo municipal de Camiri y la empresa Bcruz SRL para la adquisición de un autoclave (esterilizador) para el hospital municipal, fue rechazado por el órgano deliberante debido a las observaciones hechas al proceso de contratación y al monto de la compra (Bs 1.460.000).

Carlos Arispe Romero, concejal secretario, aclaró que la Comisión de Constitución y Legal del Concejo camireño, que él preside, no aprobó el contrato como lo informó a EL DEBER su colega Carlos Gambarte (MAS), sino que más bien recomendó no aprobarlo y lanzar una nueva licitación respetando la norma vigente. Una de las observaciones hechas por Arispe fue la falta de la presentación de la boleta de garantía por parte de la empresa.



“Como presidente de la Comisión de Constitución y Legal elevé el informe N.º 001/2017 el 19 de julio de 2017 sobre la aprobación de la firma del contrato de adquisición de un autoclave (esterilizador) para el hospital de Camiri. Dentro de mis recomendaciones observé el proceso de contratación de la licitación y recomendé no aprobar el contrato”, aclaró.

El contrato para la compra del autoclave fue suscrito en junio de este año por el ejecutivo municipal y derivado al Concejo para su aprobación; sin embargo, no logró ser aprobado. Gambarte observó el precio.