Leopoldo Fernández: “Sacrifiqué mi libertad para que prevalezca la verdad”

Leopoldo Fernández aún se muestra como un hombre fuerte. Próximo a cumplir 65 años, comenta el panorama judicial que vive ante el dictamen por el caso Porvenir, mientras reta a sus custodios por ‘hostigarlo’.



¿Cómo se siente frente a la sentencia de 15 años de cárcel?

El proceso estuvo plagado de irregularidades y se ha podido demostrar dos cosas: primero, la no autoría ni responsabilidad de los acusados y, segundo, la vergonzosa injerencia del poder político en la justicia boliviana. Cualquier proceso judicial que contenga aspectos de interés político para el Gobierno recibe un tratamiento de la misma naturaleza que el mío.



¿Puede probar que Juan Ramón Quintana ejecutó todo esto?

Yo hice como hombre y como autoridad todo lo que estuvo a mi alcance para evitar las muertes. Me reuní 48 horas (antes) con los comandantes de las tres fuerzas acantonadas en Pando, con el comandante de la Policía, con el Comité Cívico, Brigada Parlamentaria, representación de Derechos Humanos y algunas otras instituciones.

La respuesta que tuve a ese pedido de intervención fue que necesitaban órdenes superiores, estas órdenes no llegaron. Si la Policía era rebasada, debió recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero no hubo la orden.



¿Cómo recibe las palabras del presidente, que habla de un perdón judicial a usted?

El presidente está desinformado de lo que ocurrió en este caso. No se puede sustentar un pedido de sentencia de 30 años para un procesado, porque esa es una confesión de parte de la injerencia. Si él habla de genocidio, debiera saber que yo no fui juzgado por eso. No hubo división del país, en eso se equivoca, demuestra claramente que no tiene información sobre este caso.



¿Cuántos otros procesos judiciales más tiene?

En la perversa utilización de la justicia para deshacerse del adversario, tuve 16 procesos judiciales, ocho en la modalidad de juicio de responsabilidades en mi calidad de exprefecto, pero fueron rechazados; hoy estoy atendiendo el saldo, el de Porvenir y otros siete, por el referéndum, por la construcción de unos desembarcaderos y otros.



¿Terminó su etapa política o aspira a presentarse a una nueva elección?

Yo creo que es importante cerrar ese ciclo de mi vida, es difícil hacer una autoevaluación. Con luces y sombras sobre mi actuación, creo que es hora de dejarlo. Pensé en retirarme cuando era prefecto, para dedicarme a mis cosas personales. Voy a cumplir 65 años el 22 de mayo, hoy creo que ha llegado el momento, no de abandonar la política como tal, porque es parte de la vida, pero ya pensar en candidaturas, no en absoluto.



Tuvo serios problemas de salud, ¿cuál es el diagnóstico actual?

Mi cuadro era crítico, se me detectó un tumor canceroso en el riñón izquierdo, por eso lo extirparon; también tuve problemas en la próstata; tuve tuberculosis hepática, he venido en viejo a aprender que la tuberculosis no es solo pulmonar y puede estar en cualquier parte; tengo poliglobulia, hipertensión y este cuadro lo he logrado controlar.

El oncólogo que me atiende me dijo que no podía antes de cinco años darme un dictamen final que pueda señalar que estoy libre de ese mal, pero hoy con cuatro años y dos meses, casi llegando a los cinco años, todo indica que la evolución es favorable, me siento bien y prácticamente ya no tengo cáncer.



¿Estaría dispuesto a indemnizar a las familias de las víctimas de Porvenir?

Lo que yo tengo lo conoce el país, hay muchas cosas que no se esconden con el tiempo. Yo tengo lo necesario para que mi familia viva dignamente.

En torno a la supuesta indemnización, eso es algo que el mismo proceso y la sentencia en su fase ejecutoriada establecerá, más allá de las penas, de los años de privación de libertad, que, estoy más que seguro, no se darán. La sentencia establecerá si tengo que pagar costos o daños o reparaciones que deban hacerse. Qué pasa si en mi apelación soy declarado inocente, ¿tiene alguna relación pensar en daños, perjuicios o pago de indemnización si soy declarado inocente?



¿En algún momento pensó en fugarse, le sugirieron eso?

Sí, familiares y amigos. Me generaron las condiciones para irme, en Cobija estaba a 100 metros del puente internacional a Brasil. Fui apresado cinco días después de los acontecimientos. Podía haberme fugado las veces que hubiera querido, pero yo sacrifiqué mi libertad para que pueda prevalecer la verdad.

Siete de cada 10 bolivianos creen en mi inocencia y eso es porque no me fui, porque me quedé. Estos casi nueve años detenido, ese sacrificio dio lugar a que la verdad sobre lo que ocurrió en Porvenir saliera a la luz