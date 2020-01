Evo dice que cuando haya pruebas de la existencia de su hijo asumirá su rol

El presidente Evo Morales asumirá su responsabilidad paterna solo cuando tenga la certeza de la existencia del supuesto hijo que tuvo con su expareja, Gabriela Zapata, informó su abogado, Ricardo Gastón Velásquez.



En 2007, Zapata y Morales tuvieron un hijo, sin embargo, el Morales dijo que el menor había muerto siendo bebé, pero Zapata alegó que el menor vive.



Ante esta situación, el presidente, a través de dos apoderados, presentó una demanda ante un Juzgado de Familia para que el niño sea entregado a las autoridades jurisdiccionales competentes. La expareja de Morales asegura que el niño ya fue presentando ante la jueza y que no volverá a referirse al tema.



VIDEO | Examen de ADN probó la paternidad de Evo, dice un abogado ,

Velásquez dijo a ANF que "el señor Evo Morales está convencido de que una vez de que se establezca realmente que tiene un hijo, que vive, que esta acá, él va a adoptar las medidas respectivas como cualquier padre responsable".



El abogado señaló que la parte demandante no cuenta con la evidencia física ni formal de que el menor hubiera sido presentado ante la autoridad judicial correspondiente. El caso, a pedido de los abogados de Morales, fue declarado "en reserva" y ello impide a la jueza Jacqueline Rada confirmar o negar la información.



Agregó que la defensa del primer mandatario no ha intervenido ni participado en el momento ni el lugar donde habría sido presentado el niño. Velásquez indicó que también exigirá a la jueza Rada ser "más drástica" en el cumplimiento de la reserva judicial para que no se hable más sobre el supuesto hijo de Evo Morales ante los medios de comunicación.



También lee | Zapata solicita que garanticen los derechos de su hijo ,

"Lo que vamos a exigir (es) que la jueza adopte alguna medida mucho más drástica para ya no ventilar estos temas ante la prensa porque se está mediatizando demasiado, se dicen muchas cosas", indicó.



Sobre este tema, el abogado de Zapata, Eduardo León, reiteró que el menor ha sido presentado físicamente y pidió al Estado cumplir con el resguardo a la seguridad del niño.



"Ha sido una presentación física y la aseveración de los abogados apoderados del señor presidente hacen (una) aseveración majadera desde todo punto de vista que pues no condice con la verdad, nosotros nos atenemos a ello y vamos seguir manteniendo dentro de ese criterio de reserva el derecho", indicó.