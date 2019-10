Exrector plantea transformar todo el sistema universitario

Después de la revuelta vivida en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y próximo a que estudiantes y docentes vuelvan a las urnas, profesionales consultados por EL DEBER coinciden en la necesidad de hacer un cambio profundo, pero no solo en la estatal cruceña, sino en todas las casas de estudios superiores del país.



Para el exrector de la Uagrm, Silverio Márquez, hay necesidad de una metamorfosis, pero no a la sombra de los hechos violentos sucedidos, sino a través de un temario y propuestas en el congreso universitario.

Márquez cree que el tema fundamental a tratarse debe ser únicamente académico para definir el camino que debe seguir la universidad y no intereses políticos de los sectores.



El exrector dice que es necesario transformar no solo la Uagrm, sino todo el sistema público universitario, para que el cambio sea real y el Estado Plurinacional tenga un sistema educativo superior de calidad. “Así como está no puede continuar”, agrega, recordando lo sucedido en la universidad estatal de Cochabamba y lo que vive ahora la ‘U’ de Tarija.

“Los problemas no se resuelven con acuerdos políticos, sino con diálogos sobre fundamentos claros en una discusión amplia y con iniciativas”, reiteró.



Márquez anunció que prepara una propuesta de cambios para la Gabriel René Moreno, acorde a la realidad que vive el país y lamenta que haya personas que solo la critiquen y no propongan soluciones.



Las normativas en la mira

Eduardo Cortez, exmiembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cree que los inconvenientes se generan en la universidad cuando no se cumplen las normas establecidas. “Las universidades públicas tienen normas actualizadas, hay una para cada ámbito que hace a la educación superior, pero deben ser cumplidas”, manifestó.



Para la asambleísta Ruth Lozada, el tema pasa por revisar los estatutos y reglamentos antes de convocar a elecciones. Cree que los candidatos deben centrar sus propuestas en aspectos académicos y no en la prebenda.

“Estamos mirando un análisis de las universidades del mundo y la nuestra no está, y tenemos más de 100.000 estudiantes”, dijo