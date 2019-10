Las huellas dactilares revelan la personalidad

Las huellas son una marca en la piel de las manos y pies que los seres humanos nunca perdemos, a pesar de la edad, si crecemos o engordamos ellas permanecen iguales. ¿Acaso los gemelos tienen las huellas idénticas? estas marcas nos diferencian de las demás personas y aunque existen tres patrones cada ser posee huellas totalmente diferentes sin importar que se tengan lazos sanguíneos que nos unen con otros humanos.



Nuestros familiares pueden tener muchas partes del cuerpo idénticas a nosotros jamás las huellas dactilares. Es por esta razón que son utilizadas para identificarnos de forma legal.



Conoce estos tres tipos de huellas dactilares (en la foto de izquierda a derecha) que revelan muchas aspectos de tu personalidad, según el sitio Like Mag:



Espiral, estas personas se caracterizan por tener mal genio, son lobos solitarios y no confían en los además. Este estado de humor se le atribuye a su independencia ya que no les agrada ser dominados, son auto-reflexivos, ocultan sus pensamientos porque poseen numerosos complejos que prefieren mantenerlos en secreto. Se atreven a realizar varios proyectos en un mismo tiempo pero rara vez llegan a lograr concretar alguno. Tienen grandes talentos y son muy inteligentes y creativos.



Bucle, este tipo de huella indica que las personas tienden a ser bastantes tranquilos, serenos y relajados ante cualquier situación. Se identifican con muchas personas, demuestran calidez y son abiertos ante los seres que los rodean, son amigos fieles, se mantienen fuera de los problemas, se caracterizan por ser muy responsables. Les encanta practicar actividades para mantener una buena salud.



Curvas, no es muy común tener es tipo de huella. Son personas sumamente arrogantes, toman decisiones sin importar las opiniones de otros, sus pensamientos son bastantes rígidos y adaptarse a los cambios les resulta difícil, son lideres en sus grupos.