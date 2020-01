Aumentan aranceles en el hospital San Juan de Dios

Trabajadores del hospital San Juan de Dios se han declarado en estado de emergencia ante el incremento en las tarifas de algunos aranceles, como el de las curaciones y del servicio de hemodinamia, lo que encarece los tratamientos principalmente para los pacientes con diabetes y problemas del corazón.



Cleotilde López, secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de este nosocomio, convocó hoy a una asamblea para definir medidas, pero adelantó que comenzarán con un paro de tres horas y luego vendrá un paro de 24 horas.



López dijo que las curaciones normales subieron de Bs 15 a Bs 35; mientras que las curaciones más complejas, de Bs 30 a Bs 60 y el servicio de hemodinamia (para hacer catéter), de Bs 2.800 a Bs 4.200.



Al respecto, el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, manifestó que se trata de una nivelación y no de un incremento, ya que hace años que las tarifas estaban congeladas y ahora fueron reajustadas a la de otros centros hospitalarios.



No obstante, insistió en que se mantiene la categorización para las personas de escasos recursos y, en algunos casos, la gratuidad.



A su vez, López dijo que servicios como el de hemodinamia, solo se realizan en el San Juan de Dios, por lo tanto, no puede hablarse de nivelación.

