Si no vestían jeans, no entraban a la fiesta

El actual presidente de la Sociedad de Ingeniefiros de Bolivia (SIB), Marco Antonio Fuentes Villa, celebró recientemente su aniversario natal de una manera original: sus invitados tenían que llevar jeans desgastados para ingresar a la fiesta, si no, no entraban. Y como todos llegaron con pantalones vaqueros, no hubo problema.

La esposa del agasajado, Yaneth Calzadilla, fue la organizadora de la celebración, a la que denominó ‘Party night’ y que tuvo lugar en su domicilio.



Al menos un centenar de amigos y familiares de Marco Antonio fueron a su fiesta. A la llegada y a manera de bienvenida, tomaban una copita de tequila, después la noche continuaba.

Para cenar hubo un bufé internacional, que fue el deleite de los asistentes. El anfitrión, con micrófono en mano y emocionado, agredeció a sus invitados por el cariño recibido durante todo ese día.

Jorge Luis Schlink y Yan Marco Fuentes

Álex Castedo, Penélope Guzmán, Yenny Céspedes y David Barrera

Marco Fuentes en su moto, con su esposa, Yaneth Calzadilla, y sus hijos, Marco Antonio, Oriana y Yan Marco