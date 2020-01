Cinco trucos para dormir cuando hace mucho calor

Una de las escenas más repetidas cuando hace calor y no hay aire acondicionado es dar vueltas y vueltas para conciliar el sueño. Las alteraciones del estado de ánimo, principalmente la irritabilidad, así como la incapacidad para concentrarse y la disminución del rendimiento laboral son algunas de las consecuencias de la mala calidad del sueño.



Hay maneras para enfriarse y mantenerse fresco lo suficiente para que quedarte dormido. BBC Mundo te da cinco trucos para tener esas merecidas horas de descanso.



1. Mantener el aire caliente fuera de tu habitación. Si no cuentas con aire acondicionado hay maneras creativas para evitar el aire caliente en el dormitorio, como por ejemplo, colocar un ventilador que se dirija a las ventanas para impedir la entrada de aire caliente; colocar un bol con hielo o agua helada frente a las aspas del ventilador para generar un aire más fresco o mojar una sábana y colgarla de la ventana.



2. Tomar una ducha de agua tibia antes de dormir. No solo se acostarán limpios, sino además muy frescos. El agua fría genera una reactivación del organismo y aumenta el gasto energético, que te lleva a sentir más calor que si se trata de una ducha tibia.



3. Cenar liviano y fresco. Las comidas pesadas y que necesiten comerse calientes, como un estofado o sopa, obligan al cuerpo a generar más calor para digerirlas. Las mejores opciones antes de dormir son el gazpacho, el yogur o las ensaladas. Aunque suena contrario al sentido común, la comida picante es una gran manera para que el cuerpo pierda calor, porque estimula la sudoración.



4. Congelar la almohada. Una almohada fría ayudará a reducir la temperatura del cuerpo y hacerles sentir más cómodos. Pueden usar un paquete fresco grande que lo puedes poner dentro de la funda de almohada para mantenerlos frescos. Algunas máscaras oculares también tienen un paquete fresco extraíble o contienen perlas especiales de refrigeración que se mantienen frías cuando se los saca del congelador.



5. Acostarse con un pijama húmedo o ligero. Se debe humedecer la ropa de dormir o un par de calcetines al acostarse. No se olviden de dormir sobre una toalla para absorber el exceso de agua. Si esto les incomoda también pueden humedecer un trapo con agua tibia. Cuando estén listos para dormir pónganselo sobre la frente. Así como una botella de agua caliente te ayuda a dormir en las noches frías esta es una manera fácil de conciliar el sueño en noches cálidas.