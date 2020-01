Audiencias en cárceles no reducen hacinamiento

En las últimas semanas se han hecho públicos casos que reflejan contrasentidos en la justicia boliviana. Mientras, por un lado, se sentenció a 30 años de cárcel a una persona inocente, por otro, se favoreció a un brasileño y a un boliviano que perpetraron un sangriento atraco frustrado.



Otra contradicción es que mientras algunas de las personas investigadas por irregularidades en la compra de un dron (Bs 3.7 millones) no pisaron una celda; en la cárcel de Montero se evidenció el hacinamiento y la retardación de justicia para personas que robaron ollas, garrafas o ropa.



Precisamente para las personas que cometieron delitos menores o de baja incidencia social, se realizan las jornadas de descongestionamiento carcelario. Consisten en que jueces y fiscales acuden a las cárceles, analizan casos, instalan las audiencias y dictan sentencias.

Cárceles del Norte Integrado



Entre junio y julio, en los centros penitenciarios del Norte Integrado se logró sentenciar a 99 personas que estaban presas por delitos menores. Estas personas, al tener penas leves que no superan los tres años, pueden acogerse a beneficios para recuperar su libertad. Sin embargo, las que lograron salir no llegan a 10.



En las jornadas de descongestionamiento realizadas en las cárceles de Warnes, Montero y Okinawa del 11 al 14 de julio, quedó en evidencia una realidad, si bien se logran sentencias, quienes gestionan y obtienen la libertad son un número mínimo, debido a que muchos carecen de un elemento tan básico como un certificado de nacimiento o carné de identidad.

Sin estos documentos no se puede tramitar el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), un requisito indispensable para gestionar la libertad.



Según datos de la Fiscalía departamental, todas las carceletas del Norte Integrado están excediendo su capacidad. En Montero hay 444 reclusos, Buena Vista tiene 75, Warnes 61, Yapacaní 49, Minero 25 y Portachuelo 13.



Las autoridades destacan los resultados de las jornadas aunque reconocen que la falta de documentos es una falencia.

El fiscal de distrito, Freddy Larrea, dijo que debido a la sobrepoblación carcelaria en el Norte Integrado, las jornadas de descongestionamiento apuntan a disminuir la carga procesal existente y reducir el hacinamiento, por lo cual asignó siete fiscales para esa tarea.



A su vez, Lourdes Teresa Ardaya, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), señaló que al tener sentencias, los reos pueden sujetarse a beneficios que les permiten conseguir la libertad. Sin embargo, dijo que el problema de la falta de documentos de algunos reos les frena la salida de prisión.



Florencio Quispe, director departamental de Defensa Pública, explica que una vez reciben sentencia, los reos pueden optar, según el caso, por alguna de cuatro figuras jurídicas para recuperar su libertad: procedimiento abreviado, suspensión condicional de la pena, conciliación o criterio de oportunidad.

Sueños de libertad



“¿Cómo se declara?”, pregunta la jueza Maribel Jiménez, a lo que Roxana C. responde: “Culpable”. Ella vivió seis meses en una celda de cuatro por tres metros junto con otras 32 mujeres. Se somete a un procedimiento abreviado por el delito de hurto y fue condenada a tres años de cárcel.



Entre lágrimas de emoción cuenta que dos súbditos peruanos la llevaron de Santa Cruz para ‘trabajar’ en Montero, pero que lo que hicieron fue robar pantalones en el mercado y dárselos a ella. “Me agarraron a mí y ellos huyeron”, asegura la mujer, que para ganarse unos pesos cuidaba a la hija de una oficial en la cárcel. Sus cuatro hijos se quedaron con su exmarido, de quien se separó antes de caer presa. Roxana sale libre gracias a que tenía carné y Rejap.



José A. no corre la misma suerte. Su caso es analizado pero no puede realizarse su audiencia porque, aunque dice que tiene carné, no recuerda su número. Está preso nueve meses por robar una carretilla y una garrafa. “Soy albañil. Aquí aprendí a hacer manillas, mi madre me trae hilo”, cuenta. No tenía celda, dormía en el patio y cuando llovía, pasaba la noche de pie bajo un techo junto con otros reos.

Pocos logran salir de prisión



En junio, en Montero hubo 35 personas sentenciadas, pero solo una tenía Rejap para gestionar su libertad. El resto no pudo hacerlo por no contar con recursos o no tener un familiar que se los tramite, explicó la fiscal Marina Flores. En julio, de los 64 sentenciados, salieron libres una en Montero y seis de Okinawa, según la representante de Derechos Humanos, Adela Ortiz.



Flores también desnudó otra falencia del sistema judicial, al comentar que una muchacha estuvo presa seis meses acusada de hurto y en las jornadas de descongestionamiento, un forense certificó que sufría de esquizofrenia. Por otra parte, Quispe y Ortiz señalan que hubo un gran porcentaje de reos inducidos y presionados a aceptar la culpa y obtener sentencia para salir libres, siendo que se consideraban inocentes.