Corea del Norte lanza dos misiles balísticos

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de alcance medio este viernes, en un contexto de tensiones militares que van en aumento en la península dividida después del cuarto ensayo nuclear norcoreano.



Estos lanzamientos se producen unos días después del anuncio por el dirigente norcoreano Kim Jong-un de un test inminente de una ojiva nuclear y de una serie de lanzamientos de misiles balísticos.



Las tensiones no dejan de agravarse en la península desde el ensayo nuclear del 6 de enero, seguido el 7 de febrero por el lanzamiento de un cohete de largo alcance considerado en general un test disimulado de misil balístico por Corea del Norte.



Responsables estadounidenses de Defensa explicaron que habían rastreado el lanzamiento de dos cohetes, ambos misiles de alcance medio Rodong, a partir de vehículos de lanzamiento móviles.

El Rodong es una versión mejorada del misil Scud, de un alcance máximo de unos 1.300 km.



Según responsables militares surcoreanos, el primer misil fue lanzado desde Sukchon, suroeste de Corea del Norte, a las 05:55 (16:55 hora boliviana del jueves) y recorrió 800 km hasta caer en el mar de Japón.

El segundo fue lanzado unos 20 minutos más tarde y desapareció rápidamente de los radares.



Tokio protesta ante el lanzamiento norcoreano



?Japón presentó hoy una protesta ante la embajada norcoreana en Pekín y exigió "contención" al régimen de los Kim después de que Pyongyang lanzara unos misiles de medio alcance que han caído en aguas cercanas al archipiélago nipón.



?El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se dirigió hoy al Parlamento para referirse al asunto y dijo que Tokio trabajará con la comunidad internacional para tratar de acabar con los programas de armas de Pyongyang, a cuyo Gobierno exigió "contención" en este momento.



Por su parte, el Canciller nipón Fumio Kishida consideró que el lanzamiento viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y explicó que se ha presentado una protesta en la embajada norcoreana de Pekín (no hay legación en Tokio, ya que los dos países no mantienen relaciones diplomáticas).



El ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, dijo en rueda de prensa que las Fuerzas de Auto Defensa niponas (Ejército) están en alerta de cara a proteger la seguridad del pueblo japonés a raíz del ensayo balístico de hoy.