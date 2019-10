Valverde responde a la acusación de Quintana

El periodista Carlos Valverde habló con EL DEBER para responder a la acusación que le hizo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien lo había calificado como "agente encubierto de Estados Unidos".



Valverde señaló que el ministro no ha sido capaz de "romper" nada de lo que él publicó en relación al supuesto caso de tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales y su exnovia, Gabriela Zapata.



El periodista reiteró que la empresaria Zapata conversó con miembros de la Aduana argentina en calidad de representante del Gobierno boliviano, según constaría en misivas presentadas por Valverde en la víspera de este martes.



"No es desacreditándome a mi que va a lograr que la gente crea que Evo Morales nunca tuvo relación con esa señora (Gabriela Zapata)" señaló Valverde y calificó al ministro Quintana como "el peor fabulador que hay en este país".



La acusación



Quintana manifestó que el supuesto caso de tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales, Gabriela Zapata; y la firma China CAMC, "es un ataque de Estados Unidos" y añadió que éste es ejecutado por Carlos Valverde.



"El tema de fondo es cortarle la cabeza al presidente Evo Morales", afirmó el ministro en una conferencia de prensa.



"Puede decir lo que quiera (...) yo no soy el culpable de la corrupción que hay en este gobierno", respondió Valverde en una entrevista con EL DEBER.



