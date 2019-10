Mesa afirma que 'el mar está por encima de todo'

"Por encima de cualquier consideración personal, está el interés del país y a ese interés estoy sometido hoy y siempre", escribió el expresidente y portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, sobre la polémica con el Gobierno por sus dichos sobre Evo Morales y Gonzalo Sánchez de Lozada.



"Mi compromiso con el tema no embarga mi libre conciencia y el derecho de expresar mis ideas como ciudadano y como expresidente, cosa que siempre he hecho y seguiré haciendo en el marco del respeto", afirma el historiador y periodista.



Durante una entrevista radial, Mesa señaló que "el presidente (Evo) Morales le debe al presidente (Gonzalo) "Goni" Sánchez de Lozada mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer", hecho que generó el descontento en la cúpula del MAS, que arremetió contra el vocero.



Sin embargo, el representante considera que "hice algunas reflexiones de carácter histórico. Tales consideraciones -en las que me ratifico- nada tienen que ver con afectos o desafectos personales o políticos (...) Por ninguna razón ni personal ni conceptual, justifiqué ni justificaré la violación del sagrado derecho a la vida".



En la mañana el vicepresidente Álvaro García Linera aseveró que "como político, internamente, es un rotundo fracaso", mientras que el presidente Evo Morales afirmó: "yo creo que es muy leal Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada, porque a él le debe la presidencia, a él le debe la vicepresidencia y por eso creo que también está con el No".



Mesa concluye su escrito diciendo: "lamento que repercusiones mediáticas desmesuradas sobre un fragmento de una entrevista radial, hayan generado una falsa polémica. Mi compromiso como representante es inalterable. En lo que a mí toca, seguiré haciendo el trabajo que me ha sido encomendado con la misma dedicación de siempre".