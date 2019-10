‘El Viejo’ ve silencio raro tras su pedido

Ignacio Villa Vargas observa un silencio raro desde el viernes pasado en la comisión de fiscales sobre su pedido de someterse a un juicio abreviado.



‘El Viejo’, como se le conoce, acepta declararse culpable de haber colocado bombas en la casa del cardenal Julio Terrazas y del concejal Saúl Avalos en 2009, pero dijo que lo hizo a pedido de personeros del Gobierno. A cambio de aceptar su culpabilidad pide una condena de un año de cárcel.



“Estoy enfermo, me coloco insulina tres veces al día. Espero es que la Fiscalía me dé una respuesta pronto”, dijo.



El presidente del tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, dijo que recién el lunes próximo se analizará la solicitud de Villa. Explicó que debido a un mal procedimiento en la presentación de la solicitud del acusado no se pudo resolver el tema la semana pasada