Límites enfrentan a 45 municipios de Santa Cruz

De los 56 municipios que forman parte del departamento de Santa Cruz, 45 tienen procesos administrativos por problemas de límites territoriales; de ese total, Charagua es la comuna que más demandas inició a través de la ley 2150, de Unidades Político Administrativas, pues procesó a 10 municipios vecinos por sobreponerse a su territorio; le sigue Cabezas con nueve demandas, mientras que Warnes y Minero, cada uno, procesó a seis de las comunas vecinas; y El Torno y El Puente, a cinco.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Santa Cruz, los municipios de Pailón y San Rafael demandaron por tema de límites a cuatro municipios; Puerto Suárez, Quijarro, Ascensión de Guarayos y Boyuibe, cada comuna, está ‘enfrentada’ con tres municipios vecinales. En las demandas que iniciaron estos municipios con la ley 2150, la Gobernación tiene la competencia de dictar una resolución.

A ese grupo se suma Cotoca, que decidió procesar a su vecina Santa Cruz de la Sierra, y San Julián, que demandó a El Puente. Ambos procesos están amparados en la Ley Intradepartamentales, cuya norma traspasa la competencia al Viceministerio de Autonomías para que dirima en el conflicto.

Según datos de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación cruceña, del total de las demandas interpuestas, el proceso de Cabezas y Minero, Charagua, Urubichá, Puerto Suárez y Puerto Quijarro ya están para resolución y, las demandas de Ascensión de Guarayos y El Puente están a la espera de resolución de segunda instancia.

El proceso administrativo que inició Cotoca contra la comuna capitalina está en proceso de campo, mientras que la de San Julián contra El Puente fue archivada porque no se cumplieron los requerimientos establecidos.



Comuna capitalina

El municipio Santa Cruz de la Sierra no está en calidad de demandante por cuestión de límites, pero sí tiene procesos administrativos con Warnes, Cabezas y Cotoca.

Warnes inició procesos en 2009 mientras que Cabezas demandó la delimitación en 2004; ambos procesos administrativos están en base a la ley 2150. Esta norma le da la tuición a la Gobernación para que dirima en el proceso.

En el caso de las autoridades ediles de Cotoca, el proceso que iniciaron fue en 2016; la demanda se hizo basada en la ley 339, que hace que el Ministerio de Autonomías se convierta en una especie de juez.

Los alcaldes



Rodolfo Vallejos (MAS), alcalde del municipio de Cabezas, explicó que de todas las comunas vecinas a las que inició proceso, la situación más grave es la que ejecutó Charagua, pues las autoridades ediles invadieron al menos 4.000 metros cuadrados de terreno que están a la orilla del Río Grande y construyeron viviendas para los vecinos de las comunidades Huanaco, Puerto Viejo, Takovo, La Estrellita y San José.

“Lo único que buscamos es hacer respetar nuestro territorio y si no lo hacemos ahora, seguirán las invasiones y los perjudicados serán los vecinos porque no sabrán a qué municipio pertenecen”, dijo Vallejo y explicó que el proceso administrativo que se inició es porque no solo hubo avasallamiento a ese municipio, sino que también construyeron viviendas sociales para los vecinos de seis comunidades.



Las últimas actuaciones que se hizo sobre la demanda de Cabezas fue una audiencia de conciliación, por lo que ahora se espera una resolución en primera instancia.

A diferencia del diálogo entre autoridades de Cabezas con las de Samaipata, El Torno, La Guardia, Charagua, Gutiérrez, Postrervalle y Vallegrande en procura de resolver el tema límite; los casos de las comunas de San Rafael, de Boyuibe y El Torno se complicaron, pues la conciliación no dio resultado y eso impidió un acuerdo entre las partes.

En el caso de la demanda de Pailón contra San Miguel, San José, Charagua y Cuatro Cañadas no hay mayores avances. El alcalde por el MAS de la comuna pailoneña, Marcial Cruz, dijo a EL DEBER que desconoce el contenido de la demanda. “No conozco nada de ese proceso”, afirmó Cruz.

El Torno alista demanda



La demanda que inició el gobierno municipal de El Torno, en octubre de 2006, contra Buena Vista, Porongo, La Guardia, Cabezas y Samaipata quedó paralizada por falta de conciliación entre las partes afectadas. Ahora el alcalde de El Torno, Gerardo Paniagua, alista la documentación para iniciar un proceso administrativo contra las autoridades municipales de La Guardia y de Samaipata por el tema de camino y avasallamiento de territorio.



Según Paniagua, ediles de La Guardia ordenaron el cierre temporal del camino de Espejillo durante la pausa ecológica y eso perjudicó a los vecinos de la zona, mientras que con los de Samaipata el problema radica por el supuesto avasallamiento de territorio.

Dijo que Samaipata pretende llegar hasta la tranca del cobro de peaje que está asentada en La Angostura cuando el límite municipal, según el alcalde, está en la comunidad Las Petacas.

Recuerdan que el caso está en La Gobernación

Frente al conflicto limítrofe que enfrentan las comunas de Santa Cruz de la Sierra y Warnes por tema de límite, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que para que esa repartición estatal tenga competencia en el caso, las autoridades warneñas deberán cerrar el proceso que abrieron en la Gobernación con la ley 2051 y abrir uno nuevo con la 339.

“El municipio de Warnes tiene un proceso contra Santa Cruz de la Sierra que fue iniciado en la Gobernación con la ley 2150, eso significa que la Gobernación en primera instancia debe emitir criterio”, dijo Siles y agregó que hasta donde se tiene información se sabe que las autoridades capitalinas no quieren cerrar ese proceso administrativo para abrir uno nuevo para que el Viceministerio de Autonomías tenga competencia.