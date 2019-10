Regresa el Club de la Pelea en formato cómic

Si extrañabas a Tyler Durden, personaje que inmortalizó Brad Pitt, esta noticia te gustará: salió el primer adelanto de lo que será la secuela del Club de la Pelea (The Fight Club), que regresa en formato de cómic el próximo 27 de mayo.



Chuck Palahniuk, escritor de la novela que luego llegaría al cine de la mano de David Fincher, decidió continuar la historia a través de un cómic que se publicará como una serie limitada de diez números, y que retoma la historia de Sebastian, el personaje al que dio vida Edward Norton en la película y su particular lucha contra su álter ego, Tyler Durden.



Según publica la web Gizmodo, el cómic será publicado por Dark Horse, la tercera empresa más importante de cómics tras Marvel y DC.



Esta semana se conoció un primer adelanto, en inglés, que fue lanzado por la revista Rolling Stone, en el que se muestran la portada y las primeras páginas del primer número que llega a finales de mayo.



La historia de la secuela



Chuck Palahniuk decidió retomar la historia basándose en la obra original del Club de la Pelea, la novela publicada en 1996 y no en la película de 1999 que tiene un final distinto.



Sebastian ha recuperado su vida normal y lleva casado 10 años con Marla Singer, con quien ya tiene un hijo, pero el matrimonio ha perdido la pasión de la que tenía mucha responsabilidad Tyler Durden, para anular su doble personalidad debe parar medicado diariamente.



“Del mismo modo, Marla está insatisfecha y sueña con recuperar al hombre salvaje del que una vez se enamoró. Altera la pequeña farmacia de medicamentos que necesita su marido para suprimir a Tyler y, como te imaginarás, Tyler resurge para aterrorizar sus vidas”, contó Palahniuk a la revista Rolling Stone.



Palahniuk agregó que la historia será una exploración de los verdaderos orígenes del personaje de Tyler Durden, apuntando a que es mucho más que "una aberración que surgió en la mente de Sebastián".



Vea una galería de imágenes de la película del Club de la Pelea:

El Club de la Pelea, dirigida por David Fincher y basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, se estrenó en 1999 y fue protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter