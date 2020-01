Entrada autóctona da inicio oficial a fiesta de Urkupiña

Más de 50 fraternidades autóctonas abren hoy los festejos centrales por la fiesta de la Virgen de Urkupiña para rescatar las danzas tradicionales que llegan desde las zonas rurales de Cochabamba y otros departamentos.

“Así se inicia la fiesta de Urkupiña con estos compañeros que llegan desde las áreas rurales para rendir un homenaje a la virgencita y agradecerle por las bendiciones que tienen en sus hogares”, dijo el director de Cultura de Quillacollo, Rodolfo Medrano.



Con ritmos de moceñadas, tarqueadas, sicuriadas, entre otros, los grupos llegarán desde Morochata, Arque, Tapacarí para mostrar sus trajes típicos y tocar los instrumentos musicales propios a fin de deleitar a los visitantes.



La entrada comenzará a las 13:00 en la avenida Martín Cárdenas y seguirá el recorrido tradicional. Antes, a las 11:00, se prevé realizar una misa en el Calvario y luego un apthapi antes de iniciar con el baile.



Miles de visitantes

Paralelamente, comenzaron a llegar turistas al templo de San Ildefonso y al Calvario para agradecer y pedir mayor bendición a la Virgen. Juan Domingo Verati, vino desde Jujuy por primera vez, con lágrimas en los ojos y una imagen de yeso de la Virgen de Urkupiña, agradeció porque no le ocurrió nada en un accidente y pidió para que a su familia no le falte salud ni trabajo.



Asimismo, Encarnación Zambrana, boliviana que reside desde hace 48 años en Buenos Aires, llegó acompañada de una virgen que trae desde hace tres años sin falta para que escuche misa y sea bendecida. “La Virgen de Urkupiña es muy milagrosa, hace más o menos 20 años que estoy con ella. Hay que tener mucha fe para que te cumpla”, dijo. Este año se espera que lleguen más de dos millones de feligreses.



Tradición y leyenda

La historia de Urkupiña se confunde con la tradición y leyenda. Ella parte de la visión que una niña campesina del rancherío de Cota tuvo de aquella extraña y simpática señora cuya imagen surgió de la tierra, iluminada por una luz celestial.



Este hecho milagroso, sin duda alguna, sucedió hace más de 400 años, dando origen a uno de los fenómenos religiosos folclóricos y sociales más originales que se hayan dado en Bolivia.



Una tradición cuenta que la antigua población no ocupaba el actual lugar, sino el espacio que ahora ocupa la capilla del Calvario.

La leyenda sobre todo surge de la imaginación mística y fervorosa del pueblo quillacolleño, pero lo cierto es que ya antes del siglo XVII empiezan a cobrar fama los milagros de la Virgen, la misma que hoy continúa ganando cada vez mayores devotos.