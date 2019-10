¿Quiénes son los 3 refuerzos de Chile para su estrategia sobre el mar?

El Gobierno chileno decidió sumar a tres destacados profesionales a su equipo para enfrentar la Demanda Marítima de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El anuncio fue realizado por el Canciller Heraldo Muñoz.



Dos coordinadores y un embajador en misión especial son quienes incorpora el Gobierno de Michelle Bachelet a su equipo de juristas y asesores. La idea es reforzar el aspecto histórico y comunicacional de sus argumentos.



Ascanio Cavallo, periodista, investigador y escritor con casi 30 años de experiencia. Exdirector de la revista "Hoy" y del diario "La Época", es coautor de "La Historia Oculta del Régimen Militar", de "La Historia Oculta de la Transición", y de "Comunicación Estratégica". Escribe columnas para el diario "La Tercera".



Después del fallo de la CIJ en que se declara competente para resolver la demanda boliviana, Cavallo escribió una columna denominada "We have a problema" ("Tenemos un Problema"), en el cual analizó los alcances de la sentencia dictada en La Haya y se refirió al presidente boliviano en los siguientes términos:



"Naturalmente, la sentencia de La Haya fue entendida en Bolivia como una victoria y ha sido un aliento objetivo para que Morales persevere y, si le es posible, refine lo que todavía es una demanda confusa, que se mueve brumosamente entre obtener una salida al mar con soberanía o retrotraer los efectos de la Guerra del Pacífico".



Joaquín Fermandois, historiador chileno experto en relaciones internacionales. Es fundador de la Asociación Chilena de Historia de las Relaciones Internacionales y también asesoró a su país en el litigio contra Perú ante la CIJ, de acuerdo a su biografía publicada por la Universidad de Chile.



Ante el último fallo en La Haya también escribió, señalando lo siguiente: Lamento que el ex Presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez -con el que simpatizo por su posición política e intelectual- al iniciar su comentario del fallo haya expresado una suerte de hagiografía en tono neopopulista, ajeno a la austeridad elegante que demandaba la situación”.



Gabriel Gaspar Tapia, quien estudió Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y obtuvo un Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Entre 2000 y 2006 fue subsecretario de Guerra. Fue nombrado embajador en Colombia y también en Cuba hasta el 10 de marzo de 2010.