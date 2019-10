Zapata no pasó la U y fue madre a sus 21 años

El título de bachiller de Gabriela Zapata permanece en el departamento de Trámites de la Universidad San Simón de Cochabamba (UMSS), aguardando a que vaya a recogerlo.



El trámite de ese documento ingresó a dicha casa superior de estudios el 16 de diciembre del 2015 y el 21 de enero de este año se imprimió el diploma que ahora está en un folder junto al certificado de nacimiento, del carné de identidad y las libretas de secundaria donde estudió la mujer que fue pareja del presidente Evo Morales y que ahora está presa y acusada tráfico de influencias y otros delitos.



Estos documentos sumados a otros dos a los que tuvo acceso EL DEBER, más el testimonio de su hermana Paola Zapata, ponen en evidencia que cuando Gabriela tuvo al supuesto hijo de Evo Morales, el 30 de abril del 2007, tenía 21 años y no era menor de edad.



Gabriela Geraldine Zapata Montaño nació en La Paz, provincia Murillo, el 18 de abril de 1986, señala el certificado de nacimiento registrado en la Universidad de San Simón. Asimismo, en el título de bachiller emitido por esa institución figura su edad, 29 años, a enero de 2016.



Ambos datos coinciden con el testimonio de Paola, la hermana de Gabriela, que confirmó a este medio que el cumpleaños de su hermana es el 18 de abril y que nació en 1986.



EL DEBER ingresó también a los libros de registro de alumnos antiguos del colegio Italo-Boliviano de Cochabamba, y encontró que Gabriela cursó el primero y segundo básico, en 1992 y 1993, respectivamente, con el detalle de que en esos documentos escritos a mano se indica que nació el 18 de febrero de 1986, es decir, dos meses antes. En todo caso, cuando habría tenido al hijo ya había cumplido 21 años.



Una carrera a medias

Pero la fecha de su nacimiento y el título de bachiller no son los únicos datos guardados en la UMSS. En la jefatura de la carrera de Derecho confirmaron que Gabriela venció cuatro materias de esa carrera, de las 36 que cursó entre el 2006 y 2009.



El cárdex también da cuenta que la exnovia del presidente Morales reprobó 13 materias, abandonó 19, que su promedio general fue de 35.82 y que el promedio de materias aprobadas fue de 61.5. La ex gerente comercial de la empresa china CAMC Engineering que se adjudicó millonarios contratos de obras con el Estado boliviano, tenía entre su mayor nota 71 en Criminología; 68 en Ética y Oratoria Forense; 56 en Procedimiento y 51 en Sociología Jurídica.



El director de la carrera de Derecho, Humberto Trigo, dijo que él es titular de la docencia de Ética y Oratoria, pero que no recuerda nada particular de Gabriela por su paso por la universidad, puesto que él cada año da clases a cinco grupos de estudiantes y cada uno tiene 300 alumnos. “Ni la conozco”, señaló, pero no esconde que cuando saltó el escándalo se fijó el cárdex de ella para ver cuánto de nota había sacado en su materia: 68.



La Unidad de Archivos de la UMSS también informó que a requerimiento de Victoria Lizeth Beramendi Orellana, asambleísta departamental de la Comisión Sexta Madre Tierra y Medio Ambiente, de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, se verificó los registros de títulos y diplomas emitidos por la universidad, y se evidenció que esa institución académica “no emitió” ningún diploma académico y o título en Provisión Nacional a nivel de licenciatura a favor de Geraldine Gabriela Zapata Montaño, con carné de identidad 5252939. Este documento fue emitido el pasado 18 de febrero.



Las juventudes la desconocen

Johnny Aspi, que fue consejero de carrera y que está en el último año de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, dijo que ha revisado el historial académico de Gabriela Zapata, que evidenció que estaba estudiando la carrera Derecho, y nunca fue parte de las juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Puntualizó que ha averiguado tanto en la organización de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, en la Federación del Trópico y en la organización Cercado, donde existen agrupaciones juveniles, y en ninguno de estos lugares se encontró con indicios de ella. “Yo estoy desde el 2005 como militante del MAS y nunca la he visto. Nunca me la he topado ni en marchas ni en reuniones”, afirmó.



Juan Zurita, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, con 20 años de dirigencia sindical en ese departamento, dijo que nunca había escuchado el nombre de Gabriela Zapata. “Mal puedo hablar diciendo que conozco.



Desconocía totalmente”, enfatizó y aclaró que con este problema, averiguaron quién era y recién ahí supieron su nombre, que desconocen su perfil político y que nunca la vieron en ninguna organización de jóvenes de esa región.



“Como dirigentes tenemos que saber para orientar a nuestra gente, quién era Gabriela y por qué contaba con esa chance, como dice la oposición, de tener esos proyectos del Estado con la empresa China CAMC. Esa fue nuestra preocupación. Esperamos que la justicia boliviana concluya con la investigación”, afirmó Zurita