Tribunal rechaza levantar límite a las transmisiones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la solicitud del Gobierno nacional para "dejar sin efecto" el límite de 15 minutos a las transmisiones oficiales, establecida en el parágrafo II del artículo 24 del reglamento para campaña y propaganda antes del referendo.



Hace días el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illantes, presentó ante el Órgano Electoral un memorial con la solicitud. La Sala Plena analizó el pedido, concluyendo que no procede.



La disposición establece una limitación de tiempo a las transmisiones en vivo y directo de actos de entrega de obras del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos, desde los 30 días antes de la votación hasta las 20 horas de la jornada electoral, a un espacio que no puede superar, en cada caso, los 15 minutos.



La carta enviada por el TSE aclara que el artículo en cuestión no limita ni menos prohíbe la entrega de obras, como afirma el memorial entregado por el viceministro Illanes, sino la transmisión en vivo y directo de dichos actos por más de 15 minutos.



Apunta, además, que esta limitación no conlleva ninguna interferencia, intromisión y menos usurpación de funciones, pues las autoridades de todos los niveles del Estado pueden realizar todo tipo de entrega de obras que consideren pertinentes, sin que esta norma sea un óbice.



