Su filosofía es muy simple: pasa de la sospecha generalizada a la presunción de culpabilidad; en otros términos, institucionaliza lo que, por ejemplo, era de facto en la Unión Soviética...

Elevada la presunción de culpabilidad a la condición de principio constitucional, se añade una característica jurídica que hace de la ‘presunción’ una sutileza gramatical sin ningún valor práctico: La presunción no admite prueba en contrario – iuris et de iure, por su locución latina…



La consecuencia inmediata de la proclamación de este principio constitucional y su característica de puro derecho es la reglamentación de la muerte, como sanción redimidora de culpa...

La reglamentación legal de la muerte consiste en que el Estado establece al azar el día y la hora de la muerte de todas las personas al momento de nacer…, “salvando aquellas situaciones fortuitas que todavía no puede dominar”, según cláusula general incluida en cada decreto personal…



La ejecución de cada decreto personal se hace por cualquiera de los medios acreditados por la historia, recurriendo al sorteo que privilegiaban los griegos para definir algunas incursiones públicas – en todo caso, debe estar puntualmente definido si se trata de la horca, de la guillotina, de la silla eléctrica, de la lapidación o de alguna otra forma convencionalmente aceptada, para evitar la crueldad de la incertidumbre…



La consecuencia política es muy previsible: cada persona está fervorosamente agradecida con el Estado por cada segundo de vida – solo quiere vivir…

Para reforzar la gratitud política, hay un sistema de premios a los buenos ciudadanos. Así, el que es más disciplinado, puede aspirar a una adenda en su decreto personal, que le extiende la vida por meses, por años y hasta por décadas, según sus méritos – verbigracia: los burócratas tienen muchas adendas, que, al parecer, tienden a la inmortalidad…



Para finalizar, cabe añadir, en resguardo del optimismo revolucionario, que la nueva utopía no está lejos. Solo le resta un paso más de temeridad para organizar abiertamente lo que sugirieron las utopías del siglo XX y lo que aún sugieren sus rescoldos anacrónicos…

Juan

No sabía la fecha de su cumpleaños – no tenía cumpleaños. Fue un dato desapercibido para todos el día que lo recogieron por primera vez de la calle. Y como no recordaba haber vivido en un lugar más de algunos meses, no había cumplido un solo año.



Se ubicaba por etapas imprecisas que podían corresponder más o menos a lustros. Esta circunstancia – sin desmerecer otras menos perplejas y más cotidianas –, lo había ido acostumbrando a sentir que no era de aquí, sin caer por ello en la abstracción.

Cuando tenía alrededor de cuatro lustros, dos policías le pidieron su documento de identidad. Él reaccionó de forma evasiva, pero los uniformados insistieron. Su renuencia, aparentemente, se debía más a la falta de contacto sostenido con alguien, que al trámite en cuestión; pero luego, una tranquila convicción brilló en sus ojos indiferentes…

No hizo caso a la orden de detenerse.

Fin del Estado

…sin perder el aire taciturno, inclinó apenas la cabeza por encima de la almohada que dormía a su lado, y miró como si estuviera en un sueño a los hombres de uniforme que rodeaban su cama… Parece que confirmó en esos rostros casi exánimes, la falta de un matiz que sirva para distinguir uno de otro – puede que ese efecto visual



le haya parecido aún más irrefutable por el carácter anónimo de la ropa que vestían, ciertamente…

Entonces, sin devaluar su tono de voz con ningún énfasis, dijo así: “No tiene el menor sentido prolongar esta liturgia política, que se repite sin descanso a través de los siglos; solo diré en mi descargo, que el Estado que ustedes representan, también ha sido desenmascarado por la historia como una mera convención para sostener un grotesco colectivo, lo que le resta todo valor moral. De todas formas, me apresuro en reconocer que la brutalidad es inmortal.”

Un culatazo lo levantó de la cama.