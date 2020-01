¡911 Chester Bennington ha fallecido!

Hace seis días, Chester Bennington (41) fue encontrado muerto en su residencia en Palos Verdes (California-Estados Unidos), pero siguen saliendo a la luz detalles sobre el deceso del cantante de la banda Linkin Park, quien se ahorcó en la puerta de su dormitorio con un cinturón.

El portal de noticias TMZ reveló el audio de la llamada que hizo el chofer del cantante. En la grabación se puede oír a la doméstica de Chester llorar desconsoladamente, mientras que el conductor pide ayuda al 911.

"Acabo de llegar al lugar y su empleada doméstica salió y dijo que se mató… se ahorcó", relata el hombre, quien había pasado a buscar a Bennington para llevarlo a una sesión de fotos.

Mientras continúa la conversación, se puede escuchar de fondo a la mujer bastante alterada mientras habla por teléfono con la esposa del líder de Linkin Park y le da la peor noticia.

El conductor además indica que no había visto el cadáver ni había estado dentro de la casa. "No lo he visto, su ama de llaves se acercó a mí y dijo que lo encontró muerto. Le pregunté "¿está frío, caliente?", Y me dijo: "no, está muerto, se ahorcó", detalla.