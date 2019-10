¡Mortal Kombat ya tiene su canción a capela!

¿Fan de Mortal Kombat? Entonces esta nota te interesará, pues el canal "The Warp Zone" de YouTube ha publicado un video donde jóvenes interpretan la canción "Techno Syndrome" de Mortal Kombat.



Las imágenes muestran a cinco cantantes disfrazados de los personajes del videojuego en su versión "Ultimate Mortal Kombat 3": Scorpion, Noob Saibot, Sub Zero, Reptile y Rain.



La canción de Mortal Kombat apareció por primera vez en 1994, en el disco "Mortal Kombat: The Album", creado para acompañar las versiones caseras del primer título de la franquicia.



Este video fue realizado en conmemoración del nuevo juego, Mortal Kombat X, que está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC desde el 14 de abril de 2015.