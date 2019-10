Buscan adecuar al MAS a nueva forma de campaña

El presidente Evo Morales consideró necesario adecuar al instrumento político del MAS a las nuevas formas de hacer campaña, tras la derrota del "Sí" en el referendo sobre reelección. Advirtió que la rebaja de las tarifas de celulares e internet fue utilizada en contra del proceso.



"Ahora es totalmente diferente, hay que adecuarse a otras formas de campaña, ¿quien no tiene celular ahora? (...) Está cambiando, todo es con celulares, con internet y nos hemos dado cuenta, nosotros hemos hecho bajar el internet, con celulares más baratos y algunos están usando eso para atacarnos", dijo el mandatario en Cochabamba.



La autoridad agregó que "el delito del indio es estar contra el imperio", algo que "nunca perdonarán" los pequeños grupos de poder a los que se les quitaron "privilegios". Sin embargo, dejó en claro que "no perdió el proceso de cambio".



"Antes eran golpes de Estado, dictaduras militares, golpes civiles, ahora se llaman golpes suaves. Se unen los que representan a las oligarquías, a los ricos, los que son dueños de empresas y bancos, y especialmente del exterior, para conspirar", alertó Morales.



Esta mañana evaluó los resultados de la consulta ciudadana con las organizaciones sociales afines al MAS y luego con sus bancadas en el Senado y Diputados. Los dirigentes dijeron que el oficialismo aprendió de este "jalón de orejas".



"Tantos ataques con guerra sucia, mentira tras mentira. Compañeros hemos afectado pequeños grupos del poder mundial, eso no tiene perdón, qué más vendrá. Seguro vamos a seguir viviendo esta política de agresión", concluyó la autoridad, que antes anticipó que pelearán con la verdad contra los contenidos en redes sociales.