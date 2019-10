Tensión en Jerusalén por la marcha del orgullo gay

Jerusalén, la ciudad sagrada para el cristianismo, el judaísmo y el islam, celebrará este jueves la Marcha del Orgullo gay, la primera después de la tragedia del 2014 en la que un extremista ultraortodoxo asesinó a una adolescente e hirió a cinco personas.



El desfile del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) se realizara por las calles del centro, se cortará al tráfico cuatro horas antes y en ellas se desplegará un amplio mecanismo de seguridad, para evitar incidentes.



La marcha de este año homenajeará a Shira Banki, asesinada en 2014 por el ultraortodoxo judío Yishai Shlisel, por ello la policía solicitó a la familia del responsable permanecer fuera de la ciudad durante el evento. Sin embargo, se conoció, que el hermano del homicida fue detenido ayer bajo la sospecha de que planeaba llevar a cabo un ataque durante la marcha y la Policía ha prolongado su arresto 24 horas.



Por su parte, la Casa de Jerusalén del Orgullo y la Tolerancia ha denunciado por "incitación a la violencia" al ultraderechista Benzi Gopstein, por publicar un articulo donde " insta de forma disimulada al asesinato motivado por extremismo religioso en el Orgullo", dijo el subdirector de esa organización, Tom Caning.



Durante el evento, la pareja homosexual formada por Yotam Hacohen, de 27 años, y Yojai Werman, de 30, contraerá matrimonio siguiendo la ceremonia judía, pero no será reconocido como legal por el Estado de Israel.



"Queremos casarnos en el Orgullo, después de lo que pasó sentimos la necesidad de decir a nuestros amigos y familiares que necesitamos que nos arropen y vengan con nosotros a la marcha, pedirles que entiendan que no nos sentimos seguros en el espacio público y queremos que estén con nosotros", dijo Hacohen.



El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, dijo ayer que no irá a la Marcha del Orgullo porque no quiere "herir al público ultraortodoxo y religioso sionista".



"La comunidad gay y lésbica (...) tiene derecho a marchar. El Ayuntamiento, yo y la Policía estamos haciendo todo lo posible para facilitarles ejercer su derecho, pero necesitan saber que esto hiere a otros", comentó Barkat