Gobierno encara querella contra la firma CAMC

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el 7 de enero de 2016 el Gobierno ha iniciado una querella penal por el delito de incumplimiento de contrato contra el representante legal de la empresa china CAMC.



Niega tráfico de influencias



Además negó que el Gobierno incurriera en el delito de tráfico de influencia a favor de la empresa china CAMC, y explicó que la firma se adjudicó en 2013 el proyecto de la línea férrea Montero-Bulo Bulo, producto de una licitación pública internacional.



La declaración del ministro llega cuatro días después de que el periodista Carlos Valverde hiciera público que Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, era gerente comercial de China CAMC.



“Como Ministerio hemos firmado un contrato con CAMC en 2013, esto se generó a través de una licitación pública internacional, se presentaron 5 empresas de las cuales CAMC fue elegida por su capacidad. Hablar de un tráfico de influencias no corresponde porque ha sido producto de una licitación internacional”, precisó.



Ejecutan boletas de 21 millones



Añadió que no hubo favoritismo del Gobierno para con la firma china al señalar que desde 2013 a 2015 su Ministerio advirtió que la empresa no cumplió el avance expectante para la ejecución del proyecto, solo tuvo un 17% de avance, y ante el retraso el Gobierno resolvió el contrato y ejecutó la boleta de garantías.



“Ante las demoras y la falta de argumentos que sustenten el retraso hemos resuelto el contrato y el 12 de noviembre exigimos ejecutar las boletas de garantías de 21 millones de dólares”, explicó.