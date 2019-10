El libro de la selva sigue dominando la taquilla

A la espera de que este viernes se estrene en Estados Unidos la cinta de superhéroes "Capitán América: Civil War", la película familiar de Disney "El libro de la selva" se mantuvo en el primer puesto de la taquilla estadounidense por tercer fin de semana consecutivo.



De acuerdo con los datos de la web especializada Box Office Mojo, "El libro de la selva" recaudó 42,4 millones de dólares y sus ingresos acumulados en todo el mundo ascienden hasta los 687 millones.



Esta versión del clásico de Disney de 1967, dirigida por Jon Favreau y basada en la célebre obra de Rudyard Kipling, mezcla acción real e imponentes efectos visuales para contar el aprendizaje de Mowgli, un niño criado por una manada de lobos en la selva de India.



Hasta el segundo puesto escaló en su semana de estreno el filme "Keanu", que narra las aventuras de un gato llamado Keanu -al que presta su voz en la versión original el actor Keanu Reeves- y que recaudó 9,45 millones de dólares.



Se trata de una comedia orquestada por Jordan Peele y Keegan-Michael Key, las estrellas del programa de Comedy Central "Key & Peele", en la que un grupo de amigos, con el objetivo de recuperar a un gato que ha sido robado, se hace pasar por una banda de traficantes de droga.



A muy escasa distancia se situó "The Huntsman: Winter"s War", con Charlize Theron y Chris Hemsworth y que ingresó este fin de semana 9,39 millones de dólares.



El filme, que gira en torno al mundo plasmado en 2012 por "Snow White and the Huntsman", narra el conflicto que se desata entre las hermanas Ravenna (Theron) y Freya (Emily Blunt), dos reinas enfrentadas en un conflicto que requerirá la presencia del cazador Eric (Hemsworth) y su aliada Sara (Jessica Chastain).



En su primera semana en la gran pantalla, la comedia "Mother"s Day" sumó, por su parte, 8,3 millones de dólares.



Bajo la dirección de Garry Marshall, la cinta se centra en las disputas y confusiones habituales entre madres e hijos con un reparto coral liderado por Julia Roberts y Jennifer Aniston.



Por último, "Barbershop: The Next Cut", con Ice Cube, Common y Nikki Minaj, ingresó este fin de semana 6,1 millones de dólares.



El filme retoma la historia centrada en una barbería que comenzó "Barbershop" (2002) y que tuvo continuación en "Barbershop 2: Back in Business" (2004).



En esta ocasión, los personajes del establecimiento se unirán para detener la violencia y promover un cambio en el barrio en el que viven.

