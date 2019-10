Bolivia analiza otras vías si La Haya falla en contra

El presidente Evo Morales reveló que Bolivia analiza otros mecanismos si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falla contra Bolivia frente a la objeción preliminar que Chile interpuso a la competencia de esa instancia.



"Estamos preparados, si La Haya lo rechaza tenemos otros mecanismos. Nosotros proponemos un diálogo con el papa Francisco como garante", aseveró el mandatario en una entrevista que le realizó el medio internacional "El País".



"Bolivia es un país de paz. Estamos convencidos de que La Haya nos dará la razón. Sabe el mundo entero que en 1879 fuimos invadidos", dijo sobre la acción que se planteó para que la CIJ obligue al vecino país a dialogar para lograr una solución al diferendo marítimo.



Lee también: Bolivia desiste de enviar delegación para La Haya

?

El próximo jueves 24, el presidente de La Haya, Ronny Abraham, leerá el veredicto, anticipándose tres escenarios: que la CIJ se declare competente para analizar el fondo de la causa boliviana, que se declare incompetente, tal como requiere Chile, o que espere hasta conocer todos los argumentos.



Bolivia no enviará una delegación de autoridades para escuchar el fallo en La Haya, según oficializó hoy el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. El primer mandatario esperará en Palacio de Gobierno la determinación.



Durante la entrevista, Morales también habló de la repostulación. "No se está hablando de reelección indefinida sino de que yo cumpla la agenda patriótica en 2025. Algunos dicen 2030 pero no hay una propuesta definida". (Aquí puedes leer íntegra la entrevista).



Conoce más: Barajan opciones si Chile sale del "Pacto de Bogotá"



Además, la máxima autoridad del país expresó su "solidaridad con Chile por el terremoto, a la presidenta (Michelle Bachelet) y a todo el pueblo", en referencia al fenómeno natural que cobró la vida de 12 personas, según data el último reporte.



Puedes ver: Reaparece en Cancillería cónsul chileno observado